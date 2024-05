AMD už nepočítá s Windows 10, Ryzeny 9000 „Strix Point“ pro něj ani nebudou mít ovladače

Hodně lidí nerado přechází na novější verze Windows, ať už někdy kvůli hardwarovým nárokům, nebo častěji kvůli změnám v chování a vzhledu. Aktuálně je to tak s Windows 11. Brzo ale už asi setrvávání na Windows 10 začne narážet na překážky. Například od AMD. Tato firma totiž už zřejmě začíná ukončovat podporu tohoto OS. Jeho nově vydávaný hardware už nebude mít zřejmě vůbec ovladače pro Windows 10.

Zen 5 APU = Windows 11



Podle různých zdrojů, které se v poslední době vyrojily na internetu, nebude alespoň část procesorů Ryzen s novou architekturou Zen 5, které vyjdou letos, podporovat operační systém Windows 10. Týká se to APU větve Zenu 5, která je primárně určená pro notebooky, tedy procesorů Strix Point s 12 jádry Zen 5 / Zen 5c a integrovanou grafikou architektury RDNA 3.5. AMD k nim údajně už bude poskytovat ovladače pouze pro Windows 11, nikoliv pro Windows 10. Vedle toho samozřejmě bude možná používat Linux, ale tato platforma funguje jinak s ovladači přítomnými v jádru operačního systému.

Spolu se Strix Point by se stejná omezení asi měla týkat také luxusnější speciální verze Strix Halo, která bude obsahovat 16 velkých jader Zen 5 a výkonné integrované GPU a používá 256bitové paměti LPDDR5X.

Neexistence ovladačů pro Windows 10 se bude asi týkat integrované grafiky s architekturou RDNA 3.5 (ta má u Strix Pointu až 16 CU / 1024 shaderů, u Strix Halo dokonce 2560 shaderů / 40 CU). Tyto procesory také obsahují NPU s architekturou XDNA 2, ta asi také bude mít ovladače jen pro Windows 11.





Nicméně AMD by také mohlo pro tyto procesory zaříznout platformní ovladače pro SMBus, USB a další výbavu celého SoC. Není zatím jasné, jak kritická situace bude. Někdy lze násilím dostat ovladače pro novější systém i do toho staršího, takže je možné, že nouzově půjde Strix Point a Strix Halo pod Windows 10 rozběhat. Moc se na to ale nespoléhejte.

Windows 11 Autor: Depositphotos

Zatím nicméně není potvrzené, že by AMD takto plánovalo neposkytovat ovladače pro Windows 10 k desktopovým Ryzenům 9000 „Granite Ridge“. To budou čipletové procesory s až 16 jádry Zen 5 pro socket AM5. Budou se ovšem dát instalovat do stávajících desek s čipsety řady 600 a AMD v nich také používá stejný IO čiplet jako v generaci Ryzen 7000 / 7000X.

Z tohoto důvodu by neměly potřebovat tak velké změny v ovladačích a velká část softwarových komponent by měla být použitelná ze starší generace, včetně třeba ovladačů jejich integrované grafiky. Tyto procesory by proto asi mohlo jtít s Windows 10 používat. Je možné, že pro ně bude podpora i přímo oficiální.

Zapíchnout podporu Windows 10? Proč ne…

Na obranu AMD a rozhodnutí podporovat už jen Windows 11 je třeba říct, že jde o pochopitelný krok. Možná se vám také zdá jako občas mě, že rok 2015 byl před chvílí, ale Windows 10 má devět let, přičemž deset let je už doba, po které Microsoft určitou verzi operačního systému kompletně odepíše, což znamená i konec bezpečnostních aktualizací. To je moment, kdy byst měli opustit loď a přejít na nějakou novější verzi.

Někdy je populární mluvit o aktualizacích jako nějakém zlu, bez něhož by v řekách teklo pivo a byla vyléčená rakovina, ale jde o nesmysl. Bez aktuálních bezpečnostních záplat vám hrozí různá malwarová nákaza, ransomware, který vám sežere data nebo další průšvihy. OS po konci podpory skutečně není radno používat připojený k internetu.

Tudíž nemá moc smysl, aby pro procesory Strix Point ovladače pro Windows 10 existovaly, protože to stojí nějakou vývojářskou práci a tento systém bude funkční jen zhruba ten jeden rok od vydání hardwaru. Všechny počítače s Ryzeny 9000 budou prakticky jistě prodávané už v základu s Windows 11 a pokud by někdo chtěl ručně Windows 10 instalovat kvůli využití starší licence, stejně to bude muset do roka měnit.

Pro Windows 10 sice bude existovat placený program pokračující bezpečnostní podpory, ale bude docela drahý. Lze proto čekat, že většina lidí, kteří by chtěli na Windows 10 zůstat z nechuti k novější verzi systému, toto řešení nejspíš také neakceptuje. Toto předčasné zapíchnutí podpory je tak sice asi trochu nepříjemné, protože uživatele do něčeho tlačí, ale v zásadě je to asi správně.

Zdroj: techPowerUp