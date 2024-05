USA odstřihly Huawei od procesorů Intel. Firma obratem uvedla vlastní CPU pro PC a notebooky

Jak známo, čínský koncern Huawei je už delší dobu pod americkými sankcemi. Ty se ale dlouho netýkaly PC a notebooků, které firma mohla normálně vyrábět s procesory AMD a Intel – minimálně Intel měl schválenou exportní licenci povolující prodej jeho CPU této čínské společnosti. To se ale tento měsíc změnilo a už i procesory pro PC jsou pod sankcemi. Vypadá to, že Huawei ale měla plán B a teď uvedla na trh počítače s vlastním procesorem.

Není to úplně poprvé, protože nějaké pokusné počítače s procesory ARM už Huawei před pěti lety zkoušelo, byly založené na jejích starších ARM procesorech s nepříliš výkonnou architekturou Kunpeng 920. Tento měsíc ovšem USA zrušily předchozí licence dovolující americkým firmám jako Qualcomm a Intel prodávat Huawei čipy pro notebooky, a firma krátce na to uvádí pro PC nový procesor, opět s architekturou ARM, který je označený Kirin 9000C a je na možnosti firmy pod sankcemi docela moderní.

Jako první se objevil v malých desktopech (respektive malých PC towerech) určených pro firmy pojmenovaných Huawei Qingyun W515X – je to ovšem asi anglická transkripce, přesné jméno tudíž berte s rezervou. Procesor je osazený na desktopové desce formátu mATX. Podle jednoho zdroje má omezenou konektivitu na jen jeden nízkoprofilový slot PCI Express ×1, podle specifikací by ale měla mít slot PCIe ×16 a dvojici PCIe ×1 (pokud specifikace neobsahují chybu).

Je použitý standardní 300W zdroj na bázi ATX, a deska by možná mohla mít i rozhraní SATA (jelikož PC zdá se má nebo může mít optickou mechaniku a podporuje 3,5" HDD). Počítače jsou v nabídce s 8 či 16 GB paměti RAM a 256GB nebo 512GB SSD.





Není úplně jasné, jestli jsou použité paměti DDR5 či DDR4 ve vyměnitelných slotech. Huawei uvádí „čtyřkanálové“ vysokorychlostní paměti s frekvencí 6400 MHz a šířkou 64 bitů, což by ukazovalo na LPDDR5–6400 jako v mobilech. Ve specifikacích jsou uváděné dva sloty UDIMM, což by zas ukazovalo na DDR5–6400, což je teoreticky možné, i když u Intelu a AMD ještě tato rychlost oficiálně podporovaná není. Také je možné, že údaj o DIMM slotech je chybný.

Úložiště je NVMe, ale Huawei zase uvádí zmatečně „NVMe UFS“, takže není úplně jisté, jestli je v modulu ve slotu M.2. Externí konektivita sestává ze sedmi portů USB-A a jednoho USB-C (vše USB 3.0, čtyři porty jsou vepředu), Ethernetu, sériového portu a audio výstupů. Obrazovku lze připojit k D-Sub nebo HDMI a zřejmě je použito integrované GPU v Kirinu 9000C. Podle webu Huawei by počítač měl mít TMP 2.0.

Co je Kirin 9000C?

Kirin 9000C má 12 vláken, ale jen 8 jader, což prozrazuje, že jde o big.LITTLE procesor se čtyřmi velkými jádry, která mají SMT (dvě vlákna na jádro), a čtyřmi malými jádry s jen jedním vláknem. To je konfigurace, která velmi připomíná Kirin 9000S pro telefony, tedy první SoC, s kterým se Huawei nedávno překvapivě vrátil do akce navzdory sankcím.

Firma pro něj musela nejenže použít výrobu na čínském lokálně vyvinutém procesu SMIC (označovaném jako 7nm nebo dokonce i jako 5nm, ale asi nebude na takové úrovni jako 5nm proces TSMC), ale současně také vyvinout vlastní architekturu, tedy ona jádra ARM s SMT, což je poměrně exotický rys. A vlastní je dokonce údajně i GPU Maleoon 910.

Kirin 9000C pro osobní počítače bude asi buď stejný křemík jako Kirin 9000S, nebo aspoň podobný návrh s přidanou konektivitou PCI Express a SATA, pokud ta v běžném Kirinu 9000S na čipu nebyla (pokud je pravda to o podpoře DDR-6400 a větším množství slotů a linek PCI Express, asi se bavíme spíše o novém čipu, i když pak není jasné, proč byla zachována konfigurace 4+4 – možná kvůli snazšímu návrhu).

Frekvence Kirinu 9000C je podle jednoho zdroje 3,1 GHz, což by asi platilo pro velká jádra. Znamenalo by to, že takt je asi o 20 % vyšší než v mobilní verzi, pro Kirin 9000S se uvádělo jen 2,62 GHz. V desktopech Qingyun W515X by SoC mohl mít vyšší TDP a spotřebu – používán je totiž aktivní chladič. Nicméně Huawei Cenral hovoří o taktu je 2,48 GHz, tedy naopak nižším (teoreticky by něco takového mohlo být třeba tím, že se pro desktop vybírají horší kusy křemíku). Je však možné, že toto je základní takt, zatímco 3,1 GHz by byl boost…

Notebooky asi budou následovat

Je velmi pravděpodobné, že Huawei na těchto procesorech postaví i notebooky, které se dost možná také objeví brzo. Jen do nich asi nebude vpuštěn operační systém Windows 11 jako do ARM notebooků s procesory od Qualcommu. Jednak přímo kvůli sankcím, přímo čínské úřady samotné jsou ale ve státních podnicích a institucích prosazovat lokální řešení, což znamená i čínský software. Na těchto noteboocích i na desktopech Qingyun se tedy budou primárně provozovat nějaké specializované čínské distribuce Linuxu – Kirin OS a Tongxin Linux.

