Ampersand, často označovaný také po anglicku „and“, původně vznikl spojením písmen ve slově „et“, které v latině reprezentuje souřadící spojku „a“. Samotný název označuje zkomoleninu výrazu „and per se and“, který by do češtiny šel přeložit jako „(znak) a, sám o sobě (znamenající) a“. Jeho použití je běžné v literatuře (zejména v odborné) nebo například v programovacích jazycích.

Jak napsat symbol & (and) na klávesnici

Na klasickém českém rozložení klávesnice (QWERTZ) máte dvě možnosti. První volbou je kombinace [AltGr] + [C], tedy pravý alt s klávesou písmene C. Druhou možností je využití ASCII kódu, konkrétně zkratky [Alt] + [3] + [8]. V tomto případě se jedná naopak o levý alt a číslo 38 musí být vyťukáno na numerické klávesnici. U notebooků, které jí nedisponují, musíte nejdříve zapnout Num Lock, nejčastěji pomocí klávesy [Fn].

Pokud používáte anglickou klávesnici, and znak se píše pomocí kláves [Shift] + [7], nikoliv však na numerické klávesnici, ale v horním řádku nad písmeny (v českém rozložení se tam nachází písmeno ý). Pomocí čísla 7 nad písmeny se ampersand píše i na české QWERTY klávesnici v kombinaci s pravým altem: [AltGr] + [7].

Ampersand (and) na počítačích od Applu s českým rozložením klávesnice

Pro napsání ampersandu u Mac OS od Applu s českým rozložením klávesnice je zkratka téměř stejná jako v případě české QWERTY klávesnice u Windows, stačí stisknout [Alt] + [7], v tomto případě jakýkoliv alt. Pozor, na zařízeních pořízených ze zahraničí je nápis Alt často nahrazen výrazem Option, funkce klávesy je však totožná.

VIDEO: Jak napsat ampersand aneb jak psát symbol &?

