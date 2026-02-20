Cnews.cz  »  Hardware  »  Apple láká na Formuli 1 ve VR: sledování závodů z pohledu jezdců by bylo úžasné

Apple láká na Formuli 1 ve VR: sledování závodů z pohledu jezdců by bylo úžasné

Matěj Vlk
Dnes
Apple F1 Autor: Formule 1
Apple letos bude vysílat Formuli 1 ve Spojených státech
Apple se loni stal exkluzivním vysílatelem Formule 1 ve Spojených státech a z této možnosti chce vytěžit co nejvíc. Spekuluje se tak o sledování pomocí brýlí Apple Vision Pro.

Letošní sezónu Formule 1 zahájí závodní víkend v Melbourne 6.-8. března. Kromě toho, že nový ročník přinese nové týmy a nové monoposty, na inovativní novinku láká i Apple. Ten se stal ve Spojených státech exkluzivním vysílatelem a fanoušky nejsledovanějšího motorsportu chce navnadit na sledování závodů ve VR.

Keynote 2 dny před závody

Na začátek března si Apple naplánoval novinářskou akci. Na ní má 2. března představit nejlevnější Macbook, stejně jako Macbooky Pro s novými čipy a možná dojde i na iPhone 17e. Překvapením by se ale mohla stát ochutnávka toho, co Apple do budoucna plánuje s Formulí 1.

Zdroj: Youtube.com

Apple pravděpodobně pracuje na možnosti sledovat F1 prostřednictvím headsetu Apple Vision Pro. V této sezóně pravděpodobně nepůjde o kompletní přenosy, které by mohl divák sledovat z pohledu samotných pilotů. Prozatím by ale mohl Apple nabídnout možnost si trať z pohledu jezdců projet před závodem, případně sledovat závody obdobně jako současné basketbalové zápasy Lakers. Některé z nich Apple snímá pomocí 180° kamer a fanoušci mohou sledovat dění na palubovce stejně jako by seděli přímo za čárou.

Školení Kubernetes

Protože jsou ale helmy jezdců Formule 1 vybaveny kamerami pro sledování z pohledu první osoby, zapojení Vision Pro by se nabízelo. Co vše Apple vymyslel, se dozvíme za necelé dva týdny.

Zdroj: Cult of Mac

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

