Apple může přijít o největší talent: Tvůrce jeho procesorů a šéf hardwaru Johny Srouji chce pryč

Nedávno jsme psali o tom, že by v Applu mohla skončit éra Tima Cooka na pozici šéfa (CEO) firmy. Firma ale může čelit o dost větším personálním výzvám. Nedávno z ní odešli (či byli odvolání) čtyři ředitelé na nejvyšších pozicích, mezi nimi šéfové šéfové vývoje umělé inteligence a uživatelských rozhraní. Největší problém by ale mohl být, že chce pryč autor jednoho z největších úspěchů Applu – jeho vlastních procesorů.
Konec toho, kdo vytvořil Apple Silicon?
Bloomberg o víkendu uveřejnil zprávu, podle níž by Apple mohl přijít o Johnyho Sroujiho, jenž je viceprezidentem společnosti a jedním ze zřejmě nejdůležitějších vysokých manažerů. Srouji má pod sebou vývoj čipů firmy Apple – procesorů, které teď pohání většinu zařízení firmy od hodinek, přes mobily a tablety až po procesory „Apple Silicon“ řady M v počítačích Mac, které od roku 2020 sklízí velký ohlas. A to nejen celkovým návrhem samotného SoC, Apple má značné úspěchy také s vývojem vlastních jader CPU, která se aktuálně mohou chlubit nejvyšším jednovláknovým výkonem (minimálně do doby, než přijdou nové generace architektur od konkurentů).
Srouji (mimochodem izraelský Arab) má v Applu oficiálně na starosti kompletní oblast hardwaru a technologií společnosti. Mimo čipů jsou to i akumulátory, kamery, úložiště a další komponenty. V hierarchii je téměř na vrcholu a zodpovídá přímo CEO Timu Cookovi.
Je ve firmě od roku 2008 a předtím působil v IBM a Intelu. Podílel se už na prvním procesoru Applu (čipu A4), jehož vývoj vedl, a Apple mu zřejmě nemalou mírou vděčí i za úspěch všech následujících generací až po procesory, které má dnes na trhu, a těch, které jsou ve vývoji na budoucí léta. Byť je třeba říct, že tyto technologie jsou současně i kolektivním dílem velkých týmů inženýrů.
Odchod do jiné firmy
Podle informací Marka Gurmana, což je asi jeden z nejlépe informovaných znalců poměrů ve firmě Apple a jejich plánů, teď ale Srouji v Applu zřejmě není spokojený, a chtěl by za tímto svým působením udělat tečku. Možná podobně, jako před časem někteří důležití architekti jader CPU, kteří se trhli v roce 2019 a založili firmu Nuvia, jejíž architekturu teď používají procesory Snapdragon od Qualcommu. Nebo zakladatelé Rivosu, nedávno koupeného firmou Meta.
Srouji podle Bloombergu (s odvoláním na osoby obeznámené se situací) před nedávnou dobou údajně sdělil Timu Cookovi, že „vážně přemýšlí o odchodu v blízké budoucnosti“. Nešlo by přitom ale asi o nástup do důchodu (Srouji je ročník 1964). Kolegům údajně řekl, že by v případě odchodu přešel do jiné společnosti.
To by patrně Applu nadělalo značné problémy nebo alespoň starosti, byť je třeba pamatovat na to, že firma je nesmírně bohatá a i několik let, po které by procesory a další hardware kvůli narušené kontinuitě vedení a ztrátě zkušeností ztratily na kvalitě, by asi moc neohrozilo její pozici u silně zaháčkovaných zákazníků i vyložených fanoušků.
Bloomberg podotýká, že Apple se teď potýká s velkým odlivem zkušených veteránů, kteří z části odcházejí do důchodu, ale také k úhlavním konkurentům, jako je Meta (Facebook) a OpenAI. Děje se to mimo jiné v oblasti umělé inteligence, v níž má Apple podle pozorovatelů značný deficit a Tim Cook ho zatím moc nezvládá řešit. Ale například i Jony Ive, jméno s Applem silně spojené, už je v OpenAI poté, co společnost koupila za několik miliard dolarů jím založený startup.
Podle Bloombergu se Tim Cook snaží Sroujiho vší silou přesvědčit, aby změnil názor. Byly mu nabídnuté výrazně vyšší finanční odměny a také příslib, že v budoucnu dostane ještě větší podíl na řízení firmy. Vzhledem k tomu, že se začíná mluvit o nahrazení Tima Cooka coby šéfa celé společnosti, by Srouji teoreticky mohl být kandidátem. Ovšem zatím se mluví spíše o Johnu Ternusovi, což by mohlo i k myšlenkám Sroujiho na odchod přispívat. V bližší době by prý možná Srouji mohl být povýšen na technologického ředitele (CTO), kdy by potenciálně byl druhým nejvlivnějším člověkem v Applu. Nicméně Bloomberg píše, že pracovat v Applu pod jiným CEO je zrovna něco, do čeho se Sroujimu nechce.
Apple zatím věc popírá
Nicméně odchod Sroujiho by byl asi relativně přátelský a naplánovaný tak, aby se firma stihla přizpůsobit a připravit nástupce, ne náhlý. Lze tak soudit již podle toho, že je vedení o jeho zaječích úmyslech informováno.
Apple tyto informace nepotvrdil a přímo Srouji poté v pondělí zaměstnancům firmy řekl, že „má svůj tým a svou práci rád“ a že „neplánuje v dohledné době odejít“. To nicméně může být jen dočasná diskrétnost mající za cíl příliš Applu nezkomplikovat pozici a uklidnit investory. Formulace o dohledné době („anytime soon“) explicitně ponechává ve hře možnost, že Srouji odejde později. Zřejmě je tedy ochoten zůstat na překlenovací období a předat fungování nějakému nástupci, který už teď může být potichu vybírán a připravován. Nemělo by vás ale překvapit, pokud pak z firmy skutečně oznámí odchod.