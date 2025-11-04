Cnews.cz  »  Software  »  Apple po 15 letech spustil webový App Store. Aplikace z něj ale instalovat nejde

Apple po 15 letech spustil webový App Store. Aplikace z něj ale instalovat nejde

Matěj Vlk
Dnes
Ikona App Store Autor: Matěj Vlk
Webový App Store dostal nový vzhled i vlastní adresu.
Na nové adrese lze prohlížet aktuální žebříčky aplikací a tipy na ty představené. Oblíbená funkce z Google Play ale stále chybí a Apple to nehodlá měnit.

Apple kompletní App Store doposud nabízel pouze v rámci dedikovaných aplikací v jeho systémech. Na webu byly dostupné pouze stránky jednotlivých aplikací, nyní ale přibyla i úvodní stránka, která umožňuje snadné hledání aplikací, stejně jako procházení žebříčků a výběrů.

Screenshot webového App Store

Úvodní stránka webového App Store

Autor: Matěj Vlk

Webový App Store nově běží na adrese apps.apple.com, kde doposud byly pouze obecné informace o tomto obchodě. Obdobně jako dedikovaný App Store nabízí i ten webový agregační stránku Today, která zobrazuje tipy na nejlepší aplikace. Ty jsou dále rozděleny do několika kategorií, přičemž důležitou roli zde hrají hry – kromě oddělené záložky Games je to i Arcade. V ní lze prohlížet herní tituly, které jsou k dispozici za měsíční poplatek v rámci stejnojmenné platformy.

App Store na webu se stal nejlepším místem, kde lze snadno hledat a prohlížet aplikace pro všechna zařízení od Applu. Snadno totiž lze přepínat mezi aplikacemi pro iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch a Apple TV. V případě standardního App Store je nutné nejdřív vyhledat konkrétní aplikaci a až následně přepínat screenshoty z dalších platforem.

Stále bez vzdálené instalace

Webovou obdobu svého obchodu Play nabízí i Google, který na rozdíl od Applu umožňuje i jednu zásadní funkci – vzdálenou instalaci. Z detailu aplikace lze snadno rozkliknout seznam všech zařízení a na ty aplikaci nainstalovat přímo z webu. To Apple prozatím striktně odmítá a stále je tedy třeba otevřít App Store na konkrétním zařízení, aplikaci vyhledat a nainstalovat ji ručně.

WT100_25

Screenhost půvondího iTunes Preview

Takto vypadalo iTunes Preview od roku 2010

Autor: Wayback Machine

Náhledy aplikací přitom Apple nabízí už od roku 2010, kdy je po dvou letech od spuštění samotného App Store představil coby iTunes Preview. Ani za 15 let jsme se tak funkce vzdálené instalace nedočkali a nezměnilo to ani nynější představení kompletního App Store na webu.

Zdroj: 9to5Mac 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

