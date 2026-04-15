Apple z klávesnice odstranil český háček, uživatelé nemohou odemknout iPhone

Většina uživatelů používá coby heslo ke svým telefonům obyčejný číselný PIN. Vzhledem k všudypřítomné biometrice navíc většinou není třeba zadávat. I přesto se najdou výjimky, které volí mnohem složitější heslo obsahující speciální znaky. Po aktualizaci iPhonů na iOS 26.4 ale ztratili přístup ke svým telefonům – na klávesnici totiž zmizel znak háčku, který jejich heslo obsahovalo.
Až příliš bezpečný
Na Redditu se objevily minimálně dva příspěvky zoufalých uživatelů, další příběh potom přinesl The Register. Všechny mají společný základ – uživatelé v hesle iPhonu (nikoli iCloud účtu) použili znak háčku (ˇ). Namísto běžného číselného PINu totiž použili alfanumerické heslo. V jednom případě šlo o českého uživatele, v dalším o amerického studenta, nejspíš se zálibou v češtině. Do problémů se dostali po aktualizaci jejich telefonů na verzi iOS 26.4, která z klávesnice na zamknuté obrazovce odstranila znak háčku.
Protože je telefon zamknutý po aktualizaci systému, není možné jej odemknout žádným jiným způsobem. Uživatelé na Redditu přispěchali s různými řešeními od připojení externí klávesnice, přes skenování textu až po přepnutí na jinou klávesnici. Žádné z nich ale není možné – Apple v zamknutém stavu neumožňuje připojovat externí zařízení a většinou ani spustit fotoaparát pro rozpoznání psaného textu. Pokud se to povede, háček systém neumí rozpoznat – buď jej považuje za apostrof nebo symbol pro stupně. Po restartu navíc nelze použít ani Face ID, které pro první odemknutí vždy vyžaduje PIN.
Jeden z postižených uživatelů uvedl, že nepoužíval ani zálohy na iCloudu. Uvedl, že jde o starší zařízení s prasklým displejem, které ale obsahuje i unikátní nezálohované fotografie. Ponaučení tak zní jasně – při vymýšlení hesla k telefonu nepoužívejte tyto specifické speciální znaky, raději zvolte delší heslo.
