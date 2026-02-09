Cnews.cz  »  Internet  »  Babiš chce zákaz sociálních sítí dětem. Vzorem má být Francie nebo Austrálie

Babiš chce zákaz sociálních sítí dětem. Vzorem má být Francie nebo Austrálie

Matěj Vlk
Dnes
Fotografie dětí s telefonem Autor: Ilustrace Google Gemini
Sociální sítě jsou v prvních zemích regulovány pro děti pod 15 či 16 let věku.
Zatímco první evropské země implementují regulované používání sociálních sítí dětmi, v Česku se prozatím neotevřela debata nad tímto tématem. Babiš je pro, čeká ale na experty.

O škodlivosti sociálních sítí při nadměrném používání se debatuje dlouze, žádné plošné regulace se ale prozatím do praxe neprosadily. To se ale pomalu začíná měnit s prvními průkopnickými zeměmi jako je Austrálie, ke kterým se postupně přidávají další. Bez souhlasu rodičů nemohou sociální sítě používat děti do 15 let ve Francii a plány na regulaci mají i ve Španělsku, Dánsku, Slovinsku nebo Nizozemsku. V posledním videu na Facebooku se k tomuto postupu vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který je regulacím nakloněn.

„Strašně škodlivé pro děti“

Babiš ve svém facebookovém týdeníku reagoval na dotaz, který se těchto zákazů týkal a zajímal se o postup současné vlády. Babiš se v odpovědi odvolával na experty ze svého okolí: „Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že jsou sítě strašně škodlivé pro děti“, uvedl v odpovědi Babiš. Zároveň se ale odvolává na experty, které prý mají televize zvát do debat.

Vláda pravděpodobně začne regulovat přístup dětí a mládeži k telefonům na půdě škol. Ministr školství Robert Plaga by nyní chtěl nejdřív rozesílat školám metodické materiály k aktuálním možnostem i chystaným změnám. Druhým krokem může být právě zmíněný zákaz nebo omezení přístupu dětí na sociální platformy pod stanovenou věkovou hranici. Zatímco v Austrálii přistoupili k nekompromisnímu zákazu pod 16 let, v evropských zemích s regulací prozatím existuje možnost dostat svolení rodičů.

Podle legislativy, která ve Francii nebo Španělsku platí, se o ověření věku musí starat samotné platformy. Pokud potom dojde k porušení tohoto nařízení a dětem bude umožněna registrace na sociální síť, postižena bude právě provozující společnost. Hlavní roli v zemích s regulovanými sítěmi hrají národní systémy elektronické identity. Ve zmíněné Austrálii se tedy musí uživatelé ověřit obdobou naší Národní identity, ve Francii může rodič ověřený tímto způsobem schválit registraci svému potomkovi.

Nejpalčivější otázkou ale zůstává prospěšnost obdobných regulací. Zatímco na škodlivosti sociálních sítí se experti shodují, na jejich omezování nikoliv. Například UNICEF uvádí, že restriktivní zákaz může být škodlivý.

Zdroj: Facebook

