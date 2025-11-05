Cnews.cz  »  Hry  »  Češi spouští alternativu k GeForce Now. Dovolí hráčům půjčovat výkon svého počítače za peníze

Díky nově vznikající službě od společnosti ČMIS budete moci půjčit váš herní výkon jiným hráčům výměnou za provize z výdělku.

Streamovací herní služby jako Nvidia GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming dostávají zajímavou českou alternativu. Společnost ČMIS spustila prozatím omezenou testovací verzi už nějakou dobu připravované technologie AppOnFly Gaming. I ta nabízí možnost hrát počítačové hry prostřednictvím streamovaného přenosu dat na dálku, ovšem jde na to trochu jinak.

GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming zjednodušeně řečeno fungují na bázi client-server. Hráči si pronajímají virtuální výkonné herní počítače běžící v datacentrech jako servery. Nemusí tak vlastnit nejlepší hardware a novinky si zahrají třeba na běžném pracovním notebooku. Například Nvidia uvedla, že je její služba čím dál populárnější. Technologické limity jako odezva nadále existují, ale obecně streaming her na dálku už dávno není nepoužitelný, naopak.

Pronajmi si moji grafickou kartu

Český produkt na věc jde trochu jinak. Ve finální verzi chce vybudovat něco jako peer-to-peer síť. Uživatelé s výkonným počítačem budou moci svůj stroj dát k dispozici dalším hráčům. Ti se k něm budou moci připojit a zahrát si. Pronajímatel dostane peníze, přičemž ČMIS jakožto zprostředkovatel celé platformy bude brát provizi.

Tak daleko ale vize v praxi ještě není. AppOnFly Gaming je aktuálně v beta verzi a ČMIS v rámci služby nabízí 20 herních sestav, které si firma sama koupila a rozmístila je různě po Praze. „Teď především potřebujeme obchodně vyzkoušet koncept a to, že něco takového jsou hráči ochotní zaplatit a technicky jim to funguje, byť zatím s hromadou omezení,“ řekl serveru Lupa.cz Václav Svátek, ředitel ČMIS.

Česká služba nabízí počítače s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX 5050, 5060 a 5070. Testovací verze zdarma není k dispozici, za jeden dolar si lze nicméně pořídit trial verzi na 10 hodin hraní. Počítače jsou dedikované, pár her je předinstalovaných a další si lze zahrát skrze vlastní účty na Steamu nebo Epic Games Store.

WT100_25

ČMIS si vyvíjí kompletní peer-to-peer systém a postupně dolaďuje a přidává funkce a uživatelské rozhraní. Pokud současné testy uspějí, přibyde možnost připojení samotných hosterů počítačů.

zdroj: Lupa.cz

