Česko pracuje na softwaru schopném odposlouchávat psaní na klávesnici přes telefon. Slibuje, že jej nezneužije

Projekt KEYLEAK vyvíjený NÚKIB a VUT FEKT (ilustrační obrázek) Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Projekt KEYLEAK má ukázat, že i obyčejný chytrý telefon může přes mikrofon či gyroskop „odposlouchávat“ to, co píšete na klávesnici. A to bez jediného zásahu do počítače.

Český stát rozjel vývoj softwaru, který bude schopen odposlouchávat psaný text, aniž by byl nutný přímý přístup k počítači. Docílit toho má jít prostřednictvím senzorů chytrých mobilních telefonů jako jsou mikrofon nebo gyroskop.

Vývoj tohoto nástroje je součástí projektu KEYLEAK, který odstartoval začátkem letošního roku a který potrvá do konce roku 2029. Finanční prostředky poskytlo ministerstvo vnitra v rámci Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu (OPSEC).

Na projektu budou podle serveru Lupa.cz spolupracovat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT) v Brně.

Výsledkem podle oficiálního prohlášení nemá být zneužitelný nástroj, ale možnost analýzy bezpečnostních dopadů a “ochrana  a  metody  odposlechu  psaní  na  klávesnici  s pomocí  senzorů  mobilního telefonu.

Z obyčejné myši na odposlouchávací zařízení. Vědci objevili děsivou slabinu periférií, které mají lidé běžně doma Přečtěte si také:

“Cílem  projektu  je  vývoj  pokročilých  technologií  umělé  inteligence,  které  umožní rekonstruovat psaný text na základě analýzy multimodálních senzorových dat získaných z běžně dostupných mobilních zařízení (mikrofon, akcelerometr, gyroskop). Projekt je zaměřen na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních dopadů uvedených datových stop (postranních kanálů), které mohou představovat závažné bezpečnostní riziko, neboť umožňují odvozovat obsah zadávaného textu, včetně citlivých informací, bez nutnosti fyzického přístupu k zařízení nebo jeho softwarové kompromitace. Současně je cílem projektu návrh, implementace a ověření účinných ochranných mechanismů proti tomuto typu útoků,” stojí ve smlouvě, kterou podepsali ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr a děkan FEKTu Vladimír Aubrecht.

Už dříve bylo potvrzeno, že jen ze zvuků stisknutých kláves lze s přesností až 95 procent identifikovat napsané znaky. Natrénovat k tomu lze modely hlubokého učení. Toho lze využít například při špionáži.

zdroj: Lupa.cz

no... co dodat... uz jen cekam na to az nekdo odposlechne psani textu na dotykovem display :o))))) Mysim ze se da energie venovana tomuto nesmyslu vlozit do neceho prece jen uzitecnejsiho.
pcwifi


