Cnews.cz  »  Byznys  »  Český Oddin.gg znovu ovládl žebříček nejrychleji rostoucích tech firem. TOP 10 zaplnili Češi z poloviny

Byznys   Internet

Český Oddin.gg znovu ovládl žebříček nejrychleji rostoucích tech firem. TOP 10 zaplnili Češi z poloviny

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vyhlášení cen Deloitte Technology Fast 50 CE Autor: Deloitte Technology Fast 50
Vyhlášení cen Deloitte Technology Fast 50 CE
Český Oddin.gg znovu ovládl žebříček Deloitte Fast 50 s růstem přes 4 200 %, a potvrdil tak sílu domácí technologické scény. Mezi nejrychleji rostoucími firmami regionu nechybí dalších 13 českých jmen — a hned 5 z nich proniklo do TOP 10.

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě se stal český Oddin.gg. Startup obhájil loňské prvenství v hlavní kategorii Deloitte Technology Fast 50 Central Europe s růstem provozních výnosů o 4 267 %. Mezi padesátkou nejrychlejších má Česko 14 zástupců, přičemž hned pět z nich je v první desítce.

Oddin vznikl v roce 2018 v Praze a vybudoval globálně používanou platformu pro datové modelování, predikce a interaktivní obsah v esportu. Jeho řešení využívají sportsbooky a operátoři po celém světě. Staví na kombinaci datových vědců, vývojářů a bývalých profesionálních hráčů. Letos firma rozšířila své aktivity napříč Latinskou Amerikou.

Za ním následovala na 4. místě FaceUp Technology, na 5. místě startup Adam, sedmou příčku obsadila fintechová aplikace Patron GO a devátou firma Malcom Finance. České firmy bodovaly i mimo hlavní kategorii. V Companies to Watch se prosadily Webout You, firma, která vytváří personalizovaná videa přizpůsobená v reálném čase každému divákovi (4. místo), a brněnská DynaNIC vyvíjející mikročipy pro extrémně rychlé zpracování a přenos dat (5. místo).

Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku Přečtěte si také:

Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku

V Impact Stars získaly ocenění Flowpay za inovativní přístup k financování malých a středních podniků pomocí AI, Soulmio za moderní digitální péči o duševní zdraví a VR Life. To využívá virtuální realitu v rehabilitaci pacientů po úrazech či neurologických onemocněních. Speciální kategorii AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI vyhrála Flowpay.

Česko má spolu s Polskem ze zemí regionu nejvíc zástupců v hlavní kategorii (po 14 firmách), následuje Slovensko (8) a Chorvatsko (7). Konkurence mezi zeměmi byla těsnější než v předchozích letech. „Česká republika letos znovu potvrdila svou roli technologické velmoci regionu. Je to jasný signál, že český technologický sektor přechází z pozice startupového ekosystému do fáze vyspělých, škálovatelných firem, které obstojí v globální konkurenci,“ myslí si Kateřina Novotná, lídryně programu Deloitte Technology Fast 50 v České republice.

Podle Jiřího Sauera, který je lídrem programu v regionu, nebylo až do poslední chvíle jasné, zda první místo obhájí opět česká firma. „Pokud chceme držet krok se zbytkem Evropy a pokusit se dohnat Spojené státy, Izrael či asijské státy, musíme být odvážnější v deep-tech inovacích a pracovat s technologiemi, které umožní ještě rychlejší škálování,“ myslí si.

Jak ukazuje server Lupa.cz, hlavní kategorie Fast 50 hodnotí růst provozních výnosů za poslední čtyři roky. Pro nominaci je potřeba dosáhnout provozních tržeb alespoň 50 000 € v letech 2021–2023 a v roce 2024 minimálně 100 000 €. Do žebříčku se hlásí společnosti stojící na vlastních technologiích, digitálních produktech či službách nebo technologicky intenzivním byznysu. Průměrný růst firem v hlavní kategorii dosáhl 1 219 % a pro vstup do padesátky bylo potřeba zhruba 600% tempo.

České vlaky mají jedno z nejrychlejších Wi-Fi připojení na světě. Předběhly i Německo a Japonsko Přečtěte si také:

České vlaky mají jedno z nejrychlejších Wi-Fi připojení na světě. Předběhly i Německo a Japonsko

zdroj: Lupa.cz, tisková zpráva

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Jak nejčastěji sdílíte soubory s blízkými a přáteli?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů