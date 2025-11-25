Cnews.cz  »  Software  »  ChatGPT má nového nákupního asistenta: stačí zadat parametry, AI vybere nejlepší produkty. Funguje ale tragicky

Software

ChatGPT má nového nákupního asistenta: stačí zadat parametry, AI vybere nejlepší produkty. Funguje ale tragicky

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Screenshot ChatGPT Shopping
Všechny fotografie
Nově přidaná funkce má ještě před Vánoci usnadnit výběr dárků. Jak se ale ukázalo, ne vždy funguje tak, jak ji autoři zamýšleli.

Těsně před začátkem vánoční sezóny přidalo OpenAI do svého chatbota ChatGPT novou funkci nazvanou Výzkum před nákupem. Ten má při výběru libovolného zboží podle zadaných preferencí projít nabídku produktů a vypsat několik tipů na vhodné varianty. Teoreticky by tak mohla funkce výrazně usnadnit výběr zboží, u kterého si nákupčí není jistý prioritami nebo parametry. Prvotní testování ale ukázalo, že k dokonalosti má funkce daleko.

Zeptá se na priority

Výzkum před nákupem by se měl spustit automaticky v případě, že do ChatGPT zadáte v dotazu něco jako „poraď mi s nákupem“, případně „potřebuji pomoc s výběrem“. V češtině se mi ale model nepřepínal a bylo potřeba jej vybrat ručně – buď přímo v chatovacím poli, případně zadáním přímé adresy.

Po spuštění dotazu si nejdřív ChatGPT vyžádá několik odpovědí na dodatečné otázky. Zeptá se na priority a požadované parametry. Například u robotických vysavačů se doptal na typ podlah a velikost domácnosti. U výběru elektrokola chtěl vědět požadovanou velikost a priority podle čeho má vybírat (dojezd, prémiová značka, osazení). A pokud to nebude specifikováno přímo v dotazu, zeptá se na cenový limit.

Problém s výběrem

Výzkum trvá několik minut podle zadané kategorie. Zatímco u hardwarových komponent bylo hotovo asi za 2 minuty, u výběru elektrokola s několika specifickými parametry trval přes 8 minut. V průběhu může ChatGPT nabídnout předběžné produkty, které lze odmítnout nebo přijmout, čímž získá hrubou představu o vašich představách. Například u robotických vysavačů ale nabízel v převážné většině modely Xiaomi a finální výběr jich tak obsahoval nejvíc. Další značky výrazně upozaďoval. Naopak při výběru procesorů začal do tohoto rychlého přehledu nabízet i celé sestavy.

Screenshot ChatGPT shpping

Výzkum lze spustit přímo při zadání dotazu.

Autor: Matěj Vlk

Největším problémem je ale finální výběr. U všech testovaných scénářů se do vybraných produktů dostalo dost starších produktů. Mezi robotickými vysavači to byly modely, které jsou na trhu přes dva roky a v aktuální nabídce jsou nekonkurenceschopné. Rovněž mezi elektrokoly se ve výběru objevovaly modelové řady 2024, byť neexcelovaly ani parametry, ani poměrem ceny a výbavy.

Jako nejlepší procesor pro platformu AMD AM5 do 6 tisíc zvolilo ChatGPT model Ryzen 5 7600 a kompletně ignorovalo Ryzeny řady 9000.

Výzkum před nákupem má určitě velký potenciál do budoucna, kdy může výrazně usnadnit výběr. Aktuálně po spuštění ale nefunguje dobře. Preferuje staré produkty a často se také nedostane k nejnižší ceně u konkrétních modelů. Pokud se ale funkci podaří vyladit, věřím, že mi příště vybere produkty z kategorií, o kterých nemám přehled nebo mě nebaví. Třeba výběr nové pračky bych na AI delegoval s radostí.

Zdroj: OpenAI

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak nejčastěji sdílíte soubory s blízkými a přáteli?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Jak funguje platforma IBM Power11?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano