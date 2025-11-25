ChatGPT má nového nákupního asistenta: stačí zadat parametry, AI vybere nejlepší produkty. Funguje ale tragicky

Těsně před začátkem vánoční sezóny přidalo OpenAI do svého chatbota ChatGPT novou funkci nazvanou Výzkum před nákupem. Ten má při výběru libovolného zboží podle zadaných preferencí projít nabídku produktů a vypsat několik tipů na vhodné varianty. Teoreticky by tak mohla funkce výrazně usnadnit výběr zboží, u kterého si nákupčí není jistý prioritami nebo parametry. Prvotní testování ale ukázalo, že k dokonalosti má funkce daleko.
Zeptá se na priority
Výzkum před nákupem by se měl spustit automaticky v případě, že do ChatGPT zadáte v dotazu něco jako „poraď mi s nákupem“, případně „potřebuji pomoc s výběrem“. V češtině se mi ale model nepřepínal a bylo potřeba jej vybrat ručně – buď přímo v chatovacím poli, případně zadáním přímé adresy.
Po spuštění dotazu si nejdřív ChatGPT vyžádá několik odpovědí na dodatečné otázky. Zeptá se na priority a požadované parametry. Například u robotických vysavačů se doptal na typ podlah a velikost domácnosti. U výběru elektrokola chtěl vědět požadovanou velikost a priority podle čeho má vybírat (dojezd, prémiová značka, osazení). A pokud to nebude specifikováno přímo v dotazu, zeptá se na cenový limit.
Problém s výběrem
Výzkum trvá několik minut podle zadané kategorie. Zatímco u hardwarových komponent bylo hotovo asi za 2 minuty, u výběru elektrokola s několika specifickými parametry trval přes 8 minut. V průběhu může ChatGPT nabídnout předběžné produkty, které lze odmítnout nebo přijmout, čímž získá hrubou představu o vašich představách. Například u robotických vysavačů ale nabízel v převážné většině modely Xiaomi a finální výběr jich tak obsahoval nejvíc. Další značky výrazně upozaďoval. Naopak při výběru procesorů začal do tohoto rychlého přehledu nabízet i celé sestavy.
Největším problémem je ale finální výběr. U všech testovaných scénářů se do vybraných produktů dostalo dost starších produktů. Mezi robotickými vysavači to byly modely, které jsou na trhu přes dva roky a v aktuální nabídce jsou nekonkurenceschopné. Rovněž mezi elektrokoly se ve výběru objevovaly modelové řady 2024, byť neexcelovaly ani parametry, ani poměrem ceny a výbavy.
Jako nejlepší procesor pro platformu AMD AM5 do 6 tisíc zvolilo ChatGPT model Ryzen 5 7600 a kompletně ignorovalo Ryzeny řady 9000.
Výzkum před nákupem má určitě velký potenciál do budoucna, kdy může výrazně usnadnit výběr. Aktuálně po spuštění ale nefunguje dobře. Preferuje staré produkty a často se také nedostane k nejnižší ceně u konkrétních modelů. Pokud se ale funkci podaří vyladit, věřím, že mi příště vybere produkty z kategorií, o kterých nemám přehled nebo mě nebaví. Třeba výběr nové pračky bych na AI delegoval s radostí.
Zdroj: OpenAI