ChatGPT získává Photoshop, Express a Acrobat od Adobe. Zdarma upraví fotky i PDF na pár slov

Úprava fotografií a PDF jsou zase o něco jednodušší. Do ChatGPT totiž přibyla trojice populárních programů od Adobe, díky nimž můžete upravit obrázek nebo převést PDF přímo v chatu, bez nutnosti otevírat další program. A to vše zadarmo.
„Jsme nadšeni, že můžeme Photoshop, Adobe Express a Acrobat přinést přímo do ChatGPT a kombinovat naše kreativní inovace s jednoduchostí ChatGPT, abychom zpřístupnili kreativitu všem,“ řekl David Wadhwani, prezident digitálních médií společnosti Adobe. „Nyní mohou stovky milionů lidí upravovat ve Photoshopu jednoduše pomocí vlastních slov, přímo v platformě, která je již součástí jejich každodenního života.“
Zdarma všem a na všech platformách
Novinka je už nyní dostupná napříč všemi platformami (mimo ChatGPT pro Android, kam dorazí brzy) a pro všechny uživatele kompletně zdarma. Stačí jít pouze do nastavení chatbota a v sekci Aplikace a konektory připojit vybrané nástroje (Adobe Photoshop, Acrobat a Express).
Co umí jednotlivé aplikace v ChatGPT?
-
Adobe Photoshop upraví konkrétní část obrázku, doladí jas, kontrast, expozici nebo použije kreativní efekty.
-
Adobe Express vyplní obrázek textem, animuje návrh nebo vybere vhodnou šablonu.
-
Adobe Acrobat upraví PDF soubor přímo v chatu, extrahuje text nebo tabulky, organizuje nebo sloučí více dokumentů, komprimuje soubory nebo rediguje citlivé soubory.
Po propojení Adobe aplikací s ChatGPT stačí nahrát fotku či dokument, přidat pokyn pro Adobe aplikaci a vlastními slovy popsat chatbotovi, co potřebujete. Například „Rozmaž pozadí téhle fotky v Photoshopu a postavám zvýrazni kontrast“. Aplikace nenahrazují plnou funkcionalitu desktopového softwaru od Adobe, nabídnou pouze rychlé a praktické úpravy, které vám při vhodném použitím ušetří spoustu času.
zdroj: Adobe