Cnews.cz  »  Internet  »  ChatGPT získává Photoshop, Express a Acrobat od Adobe. Zdarma upraví fotky i PDF na pár slov

Internet

ChatGPT získává Photoshop, Express a Acrobat od Adobe. Zdarma upraví fotky i PDF na pár slov

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Díky integraci nástrojů Photoshopu, Express a Acrobatu od Adobe upraví ChatGPT fotky i dokumenty přímo v rozhraní a bez instalace dalších programů.

Úprava fotografií a PDF jsou zase o něco jednodušší. Do ChatGPT totiž přibyla trojice populárních programů od Adobe, díky nimž můžete upravit obrázek nebo převést PDF přímo v chatu, bez nutnosti otevírat další program. A to vše zadarmo.

„Jsme nadšeni, že můžeme Photoshop, Adobe Express a Acrobat přinést přímo do ChatGPT a kombinovat naše kreativní inovace s jednoduchostí ChatGPT, abychom zpřístupnili kreativitu všem,“ řekl David Wadhwani, prezident digitálních médií společnosti Adobe. „Nyní mohou stovky milionů lidí upravovat ve Photoshopu jednoduše pomocí vlastních slov, přímo v platformě, která je již součástí jejich každodenního života.“

Zdarma všem a na všech platformách

Novinka je už nyní dostupná napříč všemi platformami (mimo ChatGPT pro Android, kam dorazí brzy) a pro všechny uživatele kompletně zdarma. Stačí jít pouze do nastavení chatbota a v sekci Aplikace a konektory připojit vybrané nástroje (Adobe Photoshop, Acrobat a Express).

Hlavní konkurence Adobe je kompletně zdarma. Affinity je od teď jediná komplexní aplikace a nahradí nejen Photoshop Přečtěte si také:

Hlavní konkurence Adobe je kompletně zdarma. Affinity je od teď jediná komplexní aplikace a nahradí nejen Photoshop

Co umí jednotlivé aplikace v ChatGPT?

  • Adobe Photoshop upraví konkrétní část obrázku, doladí jas, kontrast, expozici nebo použije kreativní efekty.

  • Adobe Express vyplní obrázek textem, animuje návrh nebo vybere vhodnou šablonu.

  • Adobe Acrobat upraví PDF soubor přímo v chatu, extrahuje text nebo tabulky, organizuje nebo sloučí více dokumentů, komprimuje soubory nebo rediguje citlivé soubory.

Po propojení Adobe aplikací s ChatGPT stačí nahrát fotku či dokument, přidat pokyn pro Adobe aplikaci a vlastními slovy popsat chatbotovi, co potřebujete. Například „Rozmaž pozadí téhle fotky v Photoshopu a postavám zvýrazni kontrast“. Aplikace nenahrazují plnou funkcionalitu desktopového softwaru od Adobe, nabídnou pouze rychlé a praktické úpravy, které vám při vhodném použitím ušetří spoustu času.

zdroj: Adobe

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Evropa už utíká od amerických cloudů

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám