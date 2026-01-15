Chcete počítač s procesorem RISC-V? Nová Mini-ITX deska má všechno potřebné pro desktopové PC

(Relativně) nová architektura procesorů RISC-V se v počítačovém průmyslu už zabydlela, ale zatím jenom v oblasti embedded čipů a jader například v různých řadičích. Na rozdíl od Armu se netlačí do klientských počítačů, ať už PC, notebooků nebo mobilních zařízení – zatím se pořád na takový hardware čeká. Určitá vlaštovka by pro zájemce o platformu RISC-V ale mohla být deska Milk-V Titan, která je už dost blízko ideji RISC-V PC.
Milk-V Titan
Jde o čínský produkt (Milk-V je firma sídlící v Šen-Čenu), což ovšem platí o pro velkou část RISC-V produktů. Stejný výrobce už přišel s různými deskami založenými na RISC-V čipech dříve, ale deska Milk-V Titan je z nich dosud nejzajímavější. Jde o Mini-ITX (17 × 17 cm) formát s konektory a sloty připravenými plně na osazení do PC skříně, pro což má vesměs i všechnu potřebnou výbavu.
Deska má sice možnost DC napájení externím zdrojem (notebookovým adaptérem), ale současně je na PCB konektor pro ATX zdroj, takže lze hned využít jakoukoli skříň a zdroj, které již máte. Samotný procesor je napevno osazený na desce a má z výroby osazený aktivní chladič, ale jako paměti se používají standardní moduly DDR4–3200 ve dvou slotech DIMM, dokonce by u nich měla být podporována ochrana ECC. Také úložiště můžete použít standardní. Deska má slot M.2 pro NVMe SSD konektivitou PCI Express 4.0 ×4. A přítomen je i slot plnotučný PCI Express 4.0 ×16 pro grafické nebo síťové karty.
Použitý je procesor UltraRISC UR-DP1000, což je SoC vyráběný 12nm procesem s celkem osmi jádry a 8 MB L3 cache (je tvořen dvěma čtyřjádrovými klastry, kde každý má svůj 4MB blok) a 16MB systémovou cache. TDP je 30 W. Údajně mělo jít ve své době o nejvýkonnější sériově vyráběný RISC-V procesor, byť nevíme, zda je to opravdu pravda.
Architektura jader je vlastním dílem čínského výrobce (UltraRISC je firma z Šanghaje). Je 64bitová a jádra nejsou zřejmě out-of-order, byť jsou superskalární se schopností issue 4 instrukcí za cyklus. Obsahují 64 KB instrukční a 64KB datové L1 cache a 512KB L2 cache. Frekvence není nijak vysoká, v desce Milk-V Titan má čip tikat na 2,0 GHz, přičemž architektura prý dosahuje okolo 10,4 bodů na jeden GHz v SPECint 2006 a 12,0 bodu na GHz v SPWCfp 2006 na 1 GHz a jedno vlákno.
Asi to stále nebude nic blížícího se tomu, co dnes můžete mít v x86 nebo Arm počítači, ať už pro desktop, nebo pro notebook – podle udávaných benchmarků bude výkon v jednom vlákně méně než třetinový proti pět let staré (jak to letí) architektuře AMD Zen 3. Ale mimo absolutní výkon také proto, že jádra sice podporují virtualizaci, ale jejich instrukční sada splňuje jen specifikaci RVA22 (se subsety RV64GCBHX). To znamená, že chybí hlavní nová ingredience specifikace RV23, totiž vektorové (SIMD) rozšíření RVV, jehož vývoj a nasazení do praxe se bohužel dlouho opožďovalo a je to jeden z dluhů celého ekosystému. Instrukční sada RV23 je díky definitivnímu začlenění SIMD instrukcí považována za cosi jako standard pro procesory RISC-V do budoucna a deska Milk-V Titan do této budoucnosti plně patřit nebude. Nepodpora SIMD instrukcí je poměrně velký handicap.
Na druhou stranu procesor a deska podporuje ACPI a spouštění přes firmware UEFI, takže vyhovuje moderním standardům i softwarově, nejen ve fyzickém provedení Mini-ITX desky.
Procesor postrádá integrované GPU, místo něj je nutné použít grafickou kartu ve slotu PCI Express. To je nicméně možná spíš dobrá vlastnost, protože pokud by byla přítomná nějaká integrovaná grafika, šlo by o nějaké licenční jádro typu PowerVR, jehož ovladačová podpora nebývá ni moc. Na této desce budete provozovat Linux (výrobce podporuje Ubuntu, Debian a Fedoru), v kterém budou nejlépe fungovat otevřené ovladače, dostupné například pro grafické kary s čipy AMD Radeon. Výrobce mimochodem plánuje dostat kód s podporou desky do upstreamu Linuxu někdy do konce roku 2026.
Deska má integrovaný gigabitový Ethernet a porty USB 3.0 a USB 2.0, které je tak možné využít pro periférie. Chybí integrovaný zvuk, který se tak bude řešit buď přes USB, nebo vyvedením přes HDMI z grafické karty. Zajímavostí je, že je přítomen čip BMC s dalším 100megabitovým Ethernetem pro vzdálenou správu, což spolu s ECC vytváří podmínky pro využití této desky v roli malého serveru (je to ovšem čínské BMC řešení, takže vyvstává otázka, zda nemůže být nějak kompromitované).
Desku lze momentálně předobjednávat z Číny za cenu 329 $, což je zhruba 8350 Kč s DPH, nebo 349 €. Nicméně asi také bude nutné připočítat clo. Jde o jednu z dostupnějších možností, jak si pořídit relativně výkonnou RISC-V platformu například pro vývoj a kompilování softwaru pro tuto instrukční sadu, jelikož do desky lze dostat dostatek RAM, na rozdíl od různých jednodeskových minipočítačů. Na druhou stranu zrovna pro tento účel může časem chybět podpora RV23.
Pro obecné domácí použití platforma RISC-V stále moc uplatnitelná není (pokud mermomocí neprahnete po alternativním hardwaru čistě proto, aby váš počítač byl jiný a odlišný). To tato deska nezmění, pro běžnou práci a zábavu za osm tisíc dostanete mnohem lepší a bezproblémovější hardware, když koupíte procesor AMD nebo Intel a desku pro něj.
Zdroje: Tom’s Hardware, Milk-V, UltraRISC