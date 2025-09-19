Cnews.cz  »  Internet  »  Chrome dostane plně integrované Gemini, které začne novou éru internetu. Nechybí AI agent ani nový Omnibox

Chrome dostane plně integrované Gemini, které začne novou éru internetu. Nechybí AI agent ani nový Omnibox

Matěj Vlk
Dnes
Do prohlížeče Chrome míří aktualizace, která integruje chatbota Gemini. Díky úzkému propojení nepůjde jen o tradiční shrnutí webového obsahu, největší změnou bude AI agent.

Google představil velkou aktualizaci pro prohlížeč Chrome, která podle tvůrců představuje novou epochu. Přímo do prohlížeče integruje AI chatbot Gemini, který by měl výrazně změnit způsob procházení internetu.

Gemini bude dostupné vždy po kliknutí na malou ikonu zcela v pravém horním rohu. Otevře se tradiční okno, které známe i z dalších chatbotů. V prvé řadě bude mít přístup k celé webové stránce, takže bude moci shrnovat texty, překládat nebo obsah na stránce vyhledávat. Což však velmi dobře zvládá i Copilot v Edgi. Google chce ale jít ještě mnohem dál.

Gemini bude pracovat se všemi otevřenými kartami, jejichž obsah půjde při dotazech kombinovat. Google jako příklad uvedl otevřené karty s vybranými letenkami, další weby s hotely, a nakonec i zajímavá turistická místa. Gemini může projít všechny tyto stránky a vytvořit z nich itinerář.

Přichází Gemini Agent

Největší změnou, která má dorazit v následujících měsících, je ale funkce AI agenta. Gemini díky tomu bude moci převzít kontrolu nad webem a jeho procházení kompletně převzít místo uživatele. V ukázce Gemini otevřelo Instacart (rozvozový e-shop jídla) a postupně do košíku přidalo všechny suroviny ze seznamu, které si v receptu přečetlo v otevřeném Gmailu.

AI v Chromu bude mít rovněž přístup k historii procházení, ve které má jít díky AI lépe vyhledávat. Stejně tak bude chápat kontext internetových videí (typicky na YouTubě), takže bude moci Gemini nejen shrnout jejich obsah, ale například uživatele nasměrovat na konkrétní časovou značku s požadovanou pasáží.

Gemini AI agent

Gemini přebírá kontrolu (naznačuje modré orámování webu) a samo do nákupního košíku přidává suroviny ze seznamu

Autor: Google

Pro rychlé použití Gemini připravil Google i tzv. AI Mode do Omniboxu (hybridního adresního řádku). Pokud nebudete chtít kvůli krátkému dotazu otvírat okno Gemini, stačí jej zadat do Omniboxu a vyhledat jej v AI režimu. Gemini vám v takovém případě odpoví v rámci přepracovaného výsledku vyhledávání na Google.com.

Vedle možností výše Google slibuje díky Gemini v Chromu i zvýšení bezpečnosti. Mělo by upozorňovat na weby šířící malware a má rozpoznat očividné podvody na webu. Gemini dále bude blokovat vyskakovací žádosti, kterými jsou některé weby zaplaveny – jsou to především žádosti o zasílání notifikací na plochu nebo žádosti o použití webkamery či mikrofonu. Informace o blokování se objeví vedle Omniboxu a na uživateli případně bude ruční povolení.

Gemini shrnuje obsah Youtube videa

Gemini porozumí videím na Youtube a kromě shrnutí zobrazí i časové značky

Autor: Google

Gemini v režimu Agenta rovněž bude moci bez zásahu uživatele změnit heslo a to nové uložit do správce hesel v rámci Chromu.

Gemini již nyní míří do prohlížeče Chrome ve Spojených státech, přičemž některé funkce jako režim agenta přijdou později. Do dalších zemí se budou AI funkce rozšiřovat pomaleji a je otázkou, zda například nebudou narážet na evropskou legislativu.

Zdroj: Google

No to je tedy velmi nemilé :( Pokud to nepůjde povypínat, budu si musel najít jiný prohlížeč.
5ta1da

