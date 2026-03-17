Chyba nemusí být u vás: ve Windows 11 se rozbilo Bluetooth. Instalujte aktualizaci

Microsoft během víkendu vypustil aktualizaci s označením KB5084597, kterou označuje jako kritickou. Opravuje totiž potenciální zranitelnosti týkající se síťové komunikace. I proto ji Microsoft vydal jako OOB update, tedy mimo běžný aktualizační cyklus. Velmi krátce na to, ale Microsoft vydává druhou kritickou aktualizaci, jež opravuje chybu v rozhraní Bluetooth.
Neviditelné Bluetooth
Víkendová aktualizace se pravděpodobně postarala o chybu, kdy přestala fungovat některá již spárovaná a běžně funkční zařízení připojená prostřednictvím Bluetooth. Při snaze o jejich znovupřipojení se ale přestala zobrazovat jak v systémovém rozhraní, tak v oznamovací oblasti. Nešlo přitom jen o absenci Bluetooth zařízení, v systému zcela chybělo rozhraní týkající se Bluetooth.
U některých uživatelů se chyba projevila pouze chybějící nabídkou a zařízení fungovala i nadále. Nebylo ale možné spárovat další, stejně jako spravovat stávající. Řešením je instalace kritické aktualizace KB5084897, která je stejně jako víkendový update distribuována skrze Windows Update jako OOB.
Microsoft v souvislosti s chybou neudává, kolika uživatelů se problém týkal. Stejně tak není jasné, zda se problémy s Bluetooth vyskytovaly u konkrétního hardwaru.
Zdroj: Neowin