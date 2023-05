Čínská firma slibuje vlastní procesory pro PC, ve skutečnosti jsou to přeznačené Intely

Asi byste čekali, že když se v džungli čínského počítačového průmyslu budou padělat procesory, nejspíš se budou tvářit jako procesor třeba od Intelu, zatímco uvnitř bude bůhví co. (Post)moderní doba je ale plná překvapení. Vypadá to, že nejnovějším disruptivním obchodním modelem je vzít procesory Intel a dělat, že to procesory Intel vůbec nejsou. Jaký to ale celé má mít smysl, asi ví jen autoři tohoto nápadu.

Před nedávnem se na internetu objevily novinky o další čínské společnosti, která má ambici vyrábět vlastní lokální procesory. Nebylo by to divné, protože podobných podniků má Čína hodně (například Loongson, Zhaoxin, Phytium, HiSilicon/Huawei, nemluvě o různých výrobcích ARM SoCů). Nové jméno, které se k nim přidalo, nebo chtělo se přidat, je firma nazvaná PowerLeader, doteď zřejmě vyrábějící servery s procesory Intel.

Firma PowerLeader přišla s oznámením, že vstupuje na trh procesorů pro desktopová PC, a hned oznámila první procesor. Ten se jmenuje PowerStar P3. Firma je chce dodávat do počítačů pro běžné uživatele, ale i administrativu, průmysl, finanční instituce a zdravotnictví, mimo jiné ale také pro herní počítače.

Počítač PowerLeader PT620P, v kterém by procesory PowerStar měly být osazovány (zdroj: PowerLeader, via: ITHome)

Bylo samozřejmě zvláštní, že by se zčistajasna objevil úplně nový výrobce, který by najednou měl CPU vhodné pro tyto trhy, vyžadující mít rozsáhlý softwarový ekosystém a podporu. Vysvětlení se ukázalo být legračnější než obvykle. PowerLeader totiž z nějakého důvodu prostě přeznačuje procesory Intel na svoje „PowerStary“, aniž by šlo o nějaká nová CPU na bázi architektury ARM, RISC-V nebo nějaké ještě exotičtější (podle výrobce procesory mají architekturu x86 a podporují Windows).

Není to ani nějak sofistikované. Na snímcích procesoru PowerStar P3 je evidentně vidět normální desktopový procesor Intel pro socket LGA 1200 – jak se rychle ukázalo, jde o 14nm generaci Comet Lake (či její refresh) – substrát, kontakty, rozvaděč tepla, vše sedí. Rozdílné jsou jen popisky, které se asi dají vysvětlit přebroušením rozvaděče či jeho nahrazením (nebo jen přephotoshopováním na fotce, možná).

Procesor PowerStar P3–01105 (zdroj: PowerLeader)

Firma Power Leader ale dokonce i zvolila modelové označení procesoru, které na toto přeznačení přímo upozorňuje. Její CPU se jmenuje PowerStar P3–01105 (či také PL 1st Gen PStar P3–01105), což je ve skutečnosti podle všeho čtyřjádrový procesor Comet Lake Core i3–10105.

Procesor Intel Core i3–10105F, což je verze i3–10105 s neaktivním iGPU (foto: Ľubomír Samák)

Že podobnost s Comet Lake nebude náhodná, bylo jasné v podstatě hned, ale nyní se objevil i doklad. V databázi Geekbench se totiž vynořil počítač firmy PowerLeader (založený na desce označené DP1UI-2) s procesorem PowerStar P3–01105. Geekbench potvrdil přesně očekávané specifikace Core i3–10105: takty 3,7 GHz v základu, 4,4 GHz v boostu, 32kB/32kB L1 cache, 256kB L2 cache pro každé ze čtyř jader (které také mají Hyper Threading, tedy celkem osm vláken) a 6MB L3 cache.

Počítač PowerLeader PD620P s deskou DP1UI-2 a procesorem PowerStar v databázi Geekbench (zdroj: Geekbench Browser)

Hlavně ale benchmark procesor rovnou detekuje jako Comet Lake, ačkoliv se v systému hlásí oním označením „PL 1st Gen PStar P3–01105“. Asi tedy není třeba mít další pochyby.

Proč se celá tato věc stala, těžko pochopit. Trošku to vypadá, že někdo dostal dotaci na výrobu procesorů lokálního původu a rozhodl se závazky splnit touto snadnou cestou. Ovšem jak mohl někdo věřit, že se na toto nepřijde, je mimo naše chápání. To už je asi pravděpodobnější, že se čínská firma s Intelem nějak oficiálně dohodla na tom, že bude jeho CPU rebrandovat, byť je dost nečekané, že by Intel na něco podobného přistupoval. Někdy ale lidé dělají divné věci.

PowerLeader v oznámení „svých“ procesorů hrdě uvádí, že má za cíl prodat 1,5 milionu kusů, přičemž ale PowerStary nemají být na prodej samostatně, ale jen jako součást celých počítačů PowerLeader (ty by měly nést označení PT620P). Možná, že Intel měl na skladě příliš mnoho čipů Comet Lake, seznal, že jinak se jich už nezbaví, a tak byl v momentě, kdy mu někdo slíbil odebrat přes milion kusů, ochoten podstoupit i takto bizarní divadlo.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), ITHome, Geekbench Browser