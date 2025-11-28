Čínská vláda má humanoidní roboty jako národní zájem. Teď ale varuje před bublinou

Zatímco sociální sítě se plní predikcemi brzkého splasknutí AI bubliny, Čína je o poznání dál – státní instituce varují před křehkou bublinou kolem humanoidních robotů. Do jejich vývoje tečou obrovské sumy, vzniká množství startupů, ale využitelnost je prozatím minimální. Hrozí tak ekonomické problémy i výrazná konsolidace celé kategorie.
Přes 150 startupů
Čínská vláda začala před několika lety celé odvětví humanoidních robotů nazývat označením „vtělená inteligence“ a udělala z něj národní ekonomický zájem. Pro stát je klíčové, aby v tomto oboru udával globální směr a v ideálním případě se Číně povedl stejný ekonomický úspěch jako v případě elektromobility.
Nyní ale Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) uvádí, že se odvětví začíná rychle přehřívat a hrozí splasknutí této bubliny, do které jsou pumpovány investice v řádech stovek milionů dolarů ročně. Podle zprávy se má celé odvětví nafouknout až na 56 miliard dolarů do roku 2030. NDRC ale varuje před nadbytkem technologických společností, které vyvíjí prakticky stejné produkty.
V Číně se humanoidním robotům věnuje přes 150 společností, z nichž polovina jsou zcela čerstvé startupy, nebo firmy, které doposud neměly s robotikou žádné zkušenosti. Převládl u nich ale ekonomický zájem nastartovaný štědrými vládními pobídkami. Namísto efektivního vývoje koncentrovaného maximálně mezi několik nižších desítek společností pumpuje čínská vláda stovky milionů dolarů do více než 150 firem, jejichž úroveň vývoje je velmi podobná.
Chybí masové využití
Mezi nejúspěšnější čínské společnosti vyvíjející humanoidní roboty patří UBTech Robotics, který letos uvedl na trh model Walker S2. Firma podle vlastní zprávy získala objednávky v hodnotě přes 112 milionů dolarů, které budou uspokojeny příští rok.Zdroj: Youtube.com
I přes toto číslo ale NDRC předpokládá, že za celý rok 2025 bude koncovým zákazníkům dodáno pouze kolem 10 000 kusů humanoidních robotů. Následující rok se tak má stát ukazatelem ekonomické kondice celého odvětví. Stále totiž platí, že současní humanoidní roboti si jen složitě hledají cestu k reálnému nasazení. V logistice a výrobě zpravidla existují efektivnější automatizované možnosti a pro využití ve službách prozatím nejsou dostatečně lidští.