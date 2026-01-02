Další krok ve zvyšování rozlišení: Samsung teď má herní monitory s rozlišením 6K. A s 3D zobrazením?

Zdá se, že veletrh CES 2026 příští týden přinese nejrůznější monitorové novinky. Samsung jich zřejmě má na tuto příležitost přichystanou řadu a jednou je i příchod nové třídy monitorů pro hráče. U těch typicky bývalo jako nejvyšší rozlišení 4K a objevují se i nějaké 5K modely, ale teď přijdou na trh první 6K monitory. Toto doteď nestandardní rozlišení už používaly „Studio“ monitory od Apple, ale teď přichází do her a tím i do širšího využití.
První herní 6K monitor = 6144 bodů × 3456 bodů
Tyto monitory mají úhlopříčku 31,5 palce, což se obvykle zaokrouhluje a hovoří se o 32" monitorech. Jejich rozlišení „6K“ znamená přesně 6144 bodů × 3456 bodů, jde tedy o poměr stran 16:9. Toto rozlišení, jak asi vidíte, není symetricky na půl cesty mezi 4K (3840 × 2160) a 8K (7680 × 4320), ale je posazeno o trošku výš – 6144 bodů horizontálního rozlišení je přesně jeden a půl násobek „binárně kulaté“ hodnoty 4096 bodů, která se v monitorech neprosadila až na pár výjimek.
Je možná dobré podotknout, že Apple používal jinou verzi rozlišení (6016 × 3384), která nakonec bude nestandardní, jelikož jako standard se bezpochyby prosadí rozlišení nyní zavedené Samsungem. Je pravděpodobné, že se postupně budou objevovat další a další panely a na nich založené monitory a postupně se takovéto obrazovky budou rozšiřovat a snad i „masovět“ (dostávat se do dostupnějších cenových hladin).
Samsung Odyssey G80HS
Samsung s tímto rozlišením nyní chystá dva modely. Úplně první herní 6K monitor má být model Samsung Odyssey G80HS. Úhlopříčka je oněch 31,5 palce a panel je typu IPS. Jeho obnovovací frekvence bude 165 Hz, na což nejspíš bude využitá komprese (ale nejspíš budete potřebovat i DisplayPort 2.1). Toto samozřejmě nebude legrace utáhnout na GPU, obvykle asi budete hrát s upscalingem – což při vysoké jemnosti bodů (224 pixelů na palec) asi není špatně.
Pro hraní má ale monitor i duální schopnost s druhým režimem, který použije nižší rozlišení 3072 × 1728 bodů (to vznikne tak, že se blok 2×2 pixelů chová jako jediný bod), kde bude nižší náročnost na GPU, ale zejména tento režim podporuje vyšší obnovovací frekvenci: 330 Hz. Majitel tak bude mít volbu mezi extrémní obrazovou kvalitou a rychlým obnovováním vhodným pro online střílečky, eSports hry a podobně.
Samsung Odyssey G90XH: 6K a podpora 3D vize
Druhý monitor s označením Samsung Odyssey G90XH přijde na trh patrně později. Má stejnou úhlopříčku a také rozlišení 6144 × 3456 bodů, a stejné jsou i obnovovací frekvence – při plném rozlišení 165 Hz, v 3K režimu 330 Hz. U tohoto modelu Samsung také zmiňuje odezvu, která má být 1 ms pro přechody šedá-šedá.
Bezbrýlový prostorový obraz
Čím je však tento monitor speciální, je podpora prostorového 3D zobrazení bez brýlí nebo VR headsetu. Nejde ale zřejmě o nic, co by přímo dokázalo tvořit stereoskopický obraz (s čímž se experimentovalo u 3D televizí). Podle popisu se zdá, že systém pracuje na principu úpravy obrazu podle toho, kam se na obrazovce díváte. Monitor má z tohoto důvodu integrované senzory sledování očí diváka v reálném čase, a podle toho, kam je zaměřený pohled, se ve hře upravuje perspektiva, vzdálenost terénu, „separace objektů“ a podobné efekty. Jde tedy spíš o iluzorní trojrozměrné zobrazení či o zlepšení projekce 3D prostoru do 2D plochy. Což neznamená, že to nemůže být pro váš vjem přínos. Asi znáte pocit, že se v herním světě špatně orientujete, toto by teoreticky mohlo pomáhat.
Technologie má být navázaná na integraci přímo ve hrách, takže pro optimální chod bude třeba, aby ji vývojáři her přímo podporovali – Samsung uvádí, že bude například ve hrách Stellar Blade, Lies of P: Overture, The First Berserker: Khazan a nejspíše dalších. Má existovat i nějaká možnost „2D > 3D upscalingu“, který asi bude obraz zkoušet obohatit automaticky ve hrách, které tuto technologii neumí, ale to nejspíš nebude fungovat tak dobře.
DisplayPort 2.1 bude zřejmě nutnost
Oba monitory mají adaptivní obnovování řešené přes technologii AMD FreeSync Premium, přičemž mají i certifikaci G-Sync Compatible od Nvidie (která neznamená G-Sync, ale že Nvidia potvrzuje kompatibilitu FreeSync monitoru s kartami GeForce). Pro vstup používají HDMI 2.1 a DisplayPort 2.1, přičemž pro rozlišení 6K na vyšších frekvencích bude záhodné mít jeho podporu v grafice (DisplayPort 1.4a sice s kompresí umí maximálně 8K, ale to je při 60 Hz, takže při 6K zřejmě zvládne jen něco nad 90 Hz).
Příchod monitorů na trh by měl nastat letos, Samsung u nich přímo uvádí, že patří do modelové řady pro rok 2026.
Mimo herní monitory jinak 6K rozlišení 6144 × 3456 bodů již existuje. Nabízí ho například monitor LG UltraFne 32U990A, která ho má také na úhlopříčce 31,5 palce a s Nano IPS Black displejem. Tento monitor podporuje vstup Thunderbolt 5 a je určený pro různé profesionální činnosti, s Windows i s počítači Apple.
Zdroje: Samsung, TFT Central