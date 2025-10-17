Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Datažrouti zbystřete. O2 má nový tarif s 1 200 GB dat, který teď koupíte za akční cenu

Datažrouti zbystřete. O2 má nový tarif s 1 200 GB dat, který teď koupíte za akční cenu

Dnes
O2 Datamanie s 1200 GB dat Autor: Ascannio / Shutterstock
Nový tarif Datamanie od O2 s 1 200 GB dat
Nový předplacený tarif Datamanie přináší 1 200 GB dat za zvýhodněnou cenu 2 988 Kč. Po rozpočítání vychází 100 GB dat na 249 Kč měsíčně. Akční cena však trvá pouze do listopadu.

Operátor O2 oznámil rozšíření svých předplacených tarifů Datamanie. Nově si zákazníci mohou pořídit tarif s předplatným na rok (přesně jde o 365 dní), který zahrnuje 1 200 GB mobilních dat s neomezenou rychlostí. Při rozpočítání akční roční ceny 2988 Kč na dvanáct měsíců se tak dostane na měsíční částku 249 Kč

Jak uvádí server Lupa.cz, cena ročního předplaceného tarifu je dočasně zvýhodněná. Po ukončení akce, která trvá do 13. listopadu, bude tarif podle ceníku O2 stát o 511 Kč více. Při rozpočítání na 12 měsíců se tedy platba zvedne na 292 Kč měsíčně. 

Výhodná cena ovšem platí jen v případě, že zákazník tarif využívá výhradně pro data (a žádná další nedokupuje), a ne pro volání. O2 totiž nově do Datamanie zahrnuje i hlasové služby. Za telefonování přitom tarif účtuje 15 Kč za každý den, kdy přes něj zákazník volal (platí se také za případné posílání SMS a MMS). Datamanie také nezahrnuje roaming, lze ji tedy používat jen v rámci ČR.

Nový tarif doplňuje předplacenou Datamanii s měsíčními platbami (respektive s předplatným na 30 dní) a datovým limitem 100 GB. Tu operátor nabízí momentálně také v akci za 349 Kč měsíčně (obvyklá ceníková cena je o 100 Kč vyšší).

zdroj: Lupa.cz, O2

TO CHCI