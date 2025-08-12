Elektrický Peugeot e-208: Stylový král města s dobrým výkonem i dojezdem

Právě tam nejvíce využijete dynamiku jízdy, levný a skutečně ekologický provoz nebo třeba snadné parkování (v některých městech je stále zadarmo). To vše téměř dokonale demonstruje nový (po faceliftu) elektrický Peugeot e-208.
Podívali jsme se proto tomuto krasavci trochu „pod kapotu“. U Peugeotu e-208 se totiž snoubí ve vzácné kombinaci stylovost, dostatečný výkon a zároveň docela solidní dojezd.
„Dvěstěosmička“ si už prošla (od roku 2012, kdy se začala ještě jako spalovák ve Francii vyrábět) několika proměnami ve své historii a facelift z loňského roku se skutečně povedl, světelný podpis zvýrazňují trojice tenkých lvích drápů, navíc světlomety v této podobě nejenom dobře vypadají, ale také velmi dobře osvětlují silnici před vámi. Novou podobu dostala i zadní světla, prostě model e-208 si s jiným na silnici nespletete, a to ani přes den, ani za tmy.
Futuristický kokpit
Design je samozřejmě věc osobního vkusu, z mého malého dotazníku mezi přáteli a kamarády/kamarádkami jsem naznal, že nejvíce se tento model líbí ženám (prakticky každé, které jsem se ptal). Ty navíc ocenily zajímavě řešený prostor za volantem, kdy jako řidič dosáhnete snadno na všechny tlačítka a ovládací prvky na velkém 10" dotykovém displeji.
Palubní deska vás jakoby zcela obklopí, ne nadarmo mluví Peugeot o prostoru pro řidiče jako o 3D i-Cockpitu. Mě zaujal i velmi malý, sportovně, laděný volant, který přesto obsahuje řadu dalších tlačítek, kterými můžete ovládat například hlasitost rádia, nebo zapnout hovor na mobilu, pokud ho máte propojený s interním systémem vozu. Pod displejem je i celkem sedm tzv. ovladačů „Toggles switches“, kterými snadno a rychle ovládáte například klimatizaci nebo nastavení proudění vzduchu ve vozu. Velmi pohodlné jsou také sedačky, ze kterých ani při delším cestování nebolí záda.
A pokud máte ve výbavě vozu i paket „LED Ambiance“, pak můžete stylovost novinky posunout na další level a přizpůsobit si barevné prostředí ve voze podle aktuální nálady (jde o osvětlení palubní desky a panelů předních dveří), na výběr je totiž hned osm různých doprovodných barev.
Akcelerace na úrovni doby
Důležitější změny se ovšem odehrály pod kapotou nové e-208. Model je vybaven novým elektromotorem s výkonem až 115 kW (156 koní) a hlavně větší baterií o kapacitě 51 kWh (využitelných cca 48 kWh). Výsledkem je nejen rychlejší akcelerace – na stovku se tento malý Peugeot dostane z nuly za necelých 8 sekund, ale především delší reálný dojezd, téměř 400 kilometrů.
Proháněl jsem při testu e-208 jak po dálnici (cca 20 % jízdy), tak po okrskách (50 %) a zbytek v pomalejším městském provozu, přesto jsem ujel na jedno nabití s vozem téměř 330 kilometrů, což je solidní bilance, která bude drtivé většině uživatelů při běžném používání (cesta do práce, do obchodu, pro děti do školy) bohatě stačit. Vůz samozřejmě není určen například pro obchodní zástupce, kteří jezdí obden trasu Praha – Ostrava.
Nabíjení za sto bodů
Za velké plus nového faceliftovaného modelu považuji podporu rychlonabíjení (až 100 kW), takže baterii z 20 na 80 % zvládnete nabít za cca 25 minut. My jsme nabíjeli na našem 11 kW wallboxu v garáži připojeném k FVE, a i zde nás překvapila rychlost nabíjení, kdy za cca 2 hodiny jsme nabili baterii za slunečného dne v režimu „Green“ (tedy v tom nejpomalejším) na cca dalších 150 kilometrů.
V testu se nám pohybovala průměrná spotřeba od 13 do 15 kWh/100 km, což znamená, že v kombinovaném provozu není problém atakovat reálný dojezd 380 km. Samozřejmě v zimě budou tyto hodnoty nižší (my jsme testovali vůz na přelomu července a srpna).
Peugeot nabízí e‑208 ve třech hlavních výbavách – Active, Allure a GT. Už základ nabízí solidní standard, jakým jsou LED světlomety, tempomat, infotainment s konektivitou a především celá řada bezpečnostních funkcí. Vyšší výbavy pak přidávají další asistenty, 3D displej, větší kola, prémiové čalounění nebo bezdrátové nabíjení.
Stylový elektrický Peugeot ovšem nepatří k těm levnějším elektromobilům na trhu. Prodejní úspěch tohoto designově povedeného drobečka ale automobilku opravňuje nasadit o něco vyšší cenu. V době našeho testu začínaly ceny elektrické verze v základu na 710 000 Kč, výbava GT se ovšem vyšplhá nad 850 000 Kč.