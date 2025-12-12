Google má nový prohlížeč Disco, který z otevřených karet umí vytvořit perfektní aplikaci

Google pokračuje s rozšiřováním možností Gemini a nyní přichází s experimentem, který se v rámci prohlížeče naučí vytvářet malé jednoúčelové aplikace. Jejich obsah přitom AI automatizovaně shrne z otevřených karet.
Experimentální prohlížeč Disco
Google pro testování nové funkce připravil nový odlehčený prohlížeč Disco, který je v současné době dostupný pro macOS. Procházení webu tady probíhá primárně pomocí promptů pro Gemini 3, které postupně otevírá karty týkající se aktuální aktivity. V ukázkovém videu si Google zvolil tradiční plánování výletu, se kterým Disco pomáhá.
Uživatel postupně otevře několik karet s ubytováním, aktivitami a dalším itinerářem. Funkce GenTabs následně obsah všech karet shrne a vytvoří z něj přehlednou miniaplikaci, která obsahuje interaktivní itinerář a mapu se zajímavými místy v lokalitě. Pomocí promptů je možné aplikaci postupně vylepšovat – v tomto případě to bylo přidání předpovědi počasí do kalendáře.
V dalších příkladech jsou vidět miniaplikace pro interaktivní vysvětlení fyzikálních jevů, vytvořená aplikace pro výběr postele, jednoduché pexeso, osobní interaktivní jídelníček, nebo plánovač pro osázení zahrádky.
Vývojáři zmiňují, že testování probíhá v malé uzavřené skupině, která je ale dostupná i pro další zájemce. Přihlásit se je možné na webu Googlu. V případě pozitivních reakcí by se dala předpokládat integrace do Chromu a dalších produktů Googlu. Experiment ukazuje, že AI chatboti už dávno nejsou jen o sumarizacích textu a generování obrázků. GenTabs rychle vytvoří interaktivní aplikace, pro které byla ještě před několika lety potřeba alespoň základní znalost programování.
Zdroj: Google