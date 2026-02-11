Google vylepšil dva nástroje na ochranu vašeho soukromí. Lépe najdou a odstraní osobní údaje a fotky

Úplná anonymita na internetu je mýtus. Každý klik, registrace nebo poslaná fotka po sobě zanechává digitální stopu. Ne vždy ale chcete, aby se po webu volně šířily vaše osobní údaje nebo citlivé fotky. Google proto vylepšil dva své nástroje, které vám pomohou takový obsah najít a z nekonečných hlubin internetu smazat.
Větší kontrola nad osobními údaji
Funkce Výsledky o vás funguje jako speciální hlídač, který vyhledává napříč internetem místa, kde jsou veřejně dostupné informace spojené s vaší osobou. Například jméno, příjmení, adresa, telefon nebo e-mail. S novou aktualizací vyhledá i citlivější údaje jako číslo občanského průkazu, pasu nebo sociálního zabezpečení.
Stačí na stránce zadat údaje, které chcete monitorovat a nechat Google pracovat. Služba běží průběžně na pozadí a v případě nalezení shody vás upozorní e-mailem nebo notifikací přímo v telefonu.
Jednodušší mazání nevhodných fotek
Google zároveň zjednodušil proces žádosti o odstranění explicitních obrázků a fotek pořízených bez vašeho souhlasu. Pokud ve Vyhledávání narazíte na nežádoucí fotku, klikněte na tři tečky, zvolte možnost Odstranit výsledek a následně Zobrazuje sexuální vyobrazení mé osoby.
Poté musíte vyplnit formulář s doplňujícími informacemi, aby Google mohl ověřit, že se skutečně jedná o vás. Takto lze označit a podat žádost o smazání i u více obrázků najednou. Nově je také možné nastavit ochranná opatření, která budou do budoucna filtrovat podobný explicitní obsah na základě vašich požadavků.
Přehled všech podaných žádostí najdete opět v sekci Výsledky o vás. Funkce jsou již spuštěné, avšak může nějakou dobu trvat, než se naplno rozšíří do všech regionů, včetně toho našeho.