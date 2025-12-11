Cnews.cz  »  Hry  »  Halo, Gears of War nebo NHL na počítačích? Microsoft plánuje spouštění her z Xbox 360 ve Windows 11

Hry

Halo, Gears of War nebo NHL na počítačích? Microsoft plánuje spouštění her z Xbox 360 ve Windows 11

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hraní Xbox her na PC Autor: Ilustrace Google Gemini
Na PC by se mohlo dostat Halo nebo Gears of War.
V Microsoftu se má chystat kompatibilita her z konzolí Xbox a Xbox 360 s Windows 11. Původně exkluzivní tituly by tak mohly jít spustit na PC a handheldu Asus ROG Xbox Ally.

O hraní konzolových her na počítačích s Windows se mluví dlouhé roky a v samotném Microsoftu probíhalo v minulosti několik interních testování této funkce. Diskuzi o spouštění titulů z Xboxu 360 na Windows 11 nyní opět nastartoval jeden ze známějších leakerů NateDrake na diskuzním fóru ResetEra, na kterém vypustil informaci, že Microsoft pracuje na přenesení her z předminulé generace vlastních konzolí na PC a handheld Asus ROG Xbox Ally:

„Existuje naděje, že se podaří zpětně zprovoznit hry z původního Xboxu a Xboxu 360 na zařízeních ROG a Windows. Zda bude tato snaha úspěšná, zůstává neznámé; jisté ale je, že na tom někdo pracuje. Další neznámou je, jak rozsáhlá tato iniciativa nakonec bude. Zda zůstane u nabídky, kterou máme v současnosti na konzolích řady Series, nebo zda se zpětná kompatibilita rozšíří o další tituly napříč celým ekosystémem Xboxu.“

Právě handheldové hraní se zdá být jedním z tahounů celého herního odvětví a potenciálním důvodem případného řešení pro spouštění konzolových her ve Windows.

Halo i NHL na PC

Spuštění této funkce nezáleží jen na politice Microsoftu, ale především technickém řešení. Konzolové hry pro Xbox 360 vznikaly pro rozdílnou architekturu a jejich spuštění na PC bude vyžadovat emulaci. O tu se již několik let stará open-source projekt Xenia Canary, o kterém se v průběhu roku hovořilo jako o řešení pro Microsoft. Sami tvůrci ale jakoukoliv spolupráci s Microsoftem odmítli s tím, že by mělo do Windows dorazit vlastní řešení.

[AKTUALIZOVÁNO 26. 9.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům Přečtěte si také:

[AKTUALIZOVÁNO 26. 9.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům

Pokud se tak stane, na PC zamíří několik exkluzivních titulů, které se na PC nikdy nedostaly a pro Xbox 360 se staly ikonické. Jde o série Gears of War, Halo nebo hokejové NHL. To bylo na PC dostupné do verze 09, následně jej EA vyvíjelo pouze pro konzole. Na PC bychom si nově rovněž mohli užít starší díly Forza Horizon nebo povedené Fable II.

Zdroj: Youtube.com

O tom, že nejde o náhodný výstřel do tmy, svědčí i slova jednoho z šéfů xboxové divize, který v nedávném podcastu pro BBC nastínil některé projekty spojené s 25letým výročím Xboxu, který bude platforma oslavovat příští rok. Při přímé otázce na zpětnou kompatibilitu Windows a Xbox 360 pouze konstatoval, že takovou funkci nemůže potvrdit ani vyvrátit.

Zdroje: ResetEra, BBC

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní