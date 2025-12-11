Halo, Gears of War nebo NHL na počítačích? Microsoft plánuje spouštění her z Xbox 360 ve Windows 11

O hraní konzolových her na počítačích s Windows se mluví dlouhé roky a v samotném Microsoftu probíhalo v minulosti několik interních testování této funkce. Diskuzi o spouštění titulů z Xboxu 360 na Windows 11 nyní opět nastartoval jeden ze známějších leakerů NateDrake na diskuzním fóru ResetEra, na kterém vypustil informaci, že Microsoft pracuje na přenesení her z předminulé generace vlastních konzolí na PC a handheld Asus ROG Xbox Ally:
„Existuje naděje, že se podaří zpětně zprovoznit hry z původního Xboxu a Xboxu 360 na zařízeních ROG a Windows. Zda bude tato snaha úspěšná, zůstává neznámé; jisté ale je, že na tom někdo pracuje. Další neznámou je, jak rozsáhlá tato iniciativa nakonec bude. Zda zůstane u nabídky, kterou máme v současnosti na konzolích řady Series, nebo zda se zpětná kompatibilita rozšíří o další tituly napříč celým ekosystémem Xboxu.“
Právě handheldové hraní se zdá být jedním z tahounů celého herního odvětví a potenciálním důvodem případného řešení pro spouštění konzolových her ve Windows.
Halo i NHL na PC
Spuštění této funkce nezáleží jen na politice Microsoftu, ale především technickém řešení. Konzolové hry pro Xbox 360 vznikaly pro rozdílnou architekturu a jejich spuštění na PC bude vyžadovat emulaci. O tu se již několik let stará open-source projekt Xenia Canary, o kterém se v průběhu roku hovořilo jako o řešení pro Microsoft. Sami tvůrci ale jakoukoliv spolupráci s Microsoftem odmítli s tím, že by mělo do Windows dorazit vlastní řešení.
Pokud se tak stane, na PC zamíří několik exkluzivních titulů, které se na PC nikdy nedostaly a pro Xbox 360 se staly ikonické. Jde o série Gears of War, Halo nebo hokejové NHL. To bylo na PC dostupné do verze 09, následně jej EA vyvíjelo pouze pro konzole. Na PC bychom si nově rovněž mohli užít starší díly Forza Horizon nebo povedené Fable II.
O tom, že nejde o náhodný výstřel do tmy, svědčí i slova jednoho z šéfů xboxové divize, který v nedávném podcastu pro BBC nastínil některé projekty spojené s 25letým výročím Xboxu, který bude platforma oslavovat příští rok. Při přímé otázce na zpětnou kompatibilitu Windows a Xbox 360 pouze konstatoval, že takovou funkci nemůže potvrdit ani vyvrátit.