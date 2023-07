Procesory Intel Core i3 v příští generaci Comet Lake už budou mít HT a osm vláken

Core i3 budou čtyřjádra s HT/osmi vlákny

Příští rok by Intel měl na desktopu uvést novou platformu (socket LGA 1200) s procesory Comet Lake-S, o níž už máme určité informace. Například se ví, že nejvyšší modely budou až desetijádrové se 125W TDP, ale patrně jde stále o 14nm CPU s jádry z rodiny Skylake, nikoliv s novou architekturou. Ovšem jak to bude vypadat na levnějším konci nabídky?

V databázi benchmarku SiSoft Sandra se teď objevil procesor označený Core i3–10100, tedy následník právě levných modelů i3–8100 a i3–9100. A záznam ukazuje docela dost z parametrů, ale hlavně to, že už nejde o čtyřjádro osekané o HT (Hyper Threading) a zpracovávající jen čtyři vlákna. Tentokrát už to je plnohodnotné čtyřjádro s osmi vlákny neboli „4C8T“. Tímto by se měl výkon ve vícevláknových úlohách značně zlepšit. Částečně by se tak Core i3 mohlo dostat tam, kde byly od roku 2009 do roku 2017 modely Core i7.

Core i3–10100 (Comet Lake-S) v databázi SiSoft Sandra

Přítomnost turba zatím není jasná

Ovšem zatím je tu otázka, zda Intel zapne i Turbo Boost, nebo o něj tato CPU zase přijdou. Sandra totiž na třech různých místech uvádí frekvenci 3,6 GHz, jako by jí měl procesor nejen jako základní takt, ale běžel na ní i po celou dobu testu. Toto trochu naznačuje, že daný procesor opravdu měl turbo vypnuté, ale je zde asi i možnost, že to bylo udělané ručním zásahem a samotný procesor ve finále turbo postrádat nebude. Šance je tu asi poměrně dobrá, protože jinak by frekvence 3,6 GHz asi byla dost nízká. Jednovláknový výkon by nebyl zlepšen proti i3–8100 z roku 2017 a proti i3–9100 by se propadl. Je otázka, zda by chybějící turbo vlastně nevymazalo přínos HT.

Kromě tohoto Sandra ukazuje, že Core i3–10100 má v jádrech stále 256 KB L2 cache dle očekávání (jádra Skylake používají 256KB L2, zatímco 10nm Sunny Cove v procesorech Ice Lake už 512KB). L3 cache je pak 6 MB. Je tedy částečně ořezaná z 2 MB na jádro na 1,5 MB na jádro. Toto dělá Intel poměrně často, dříve to odlišovalo Core i5 od Core i7, nyní má například i7–9700K (12 MB) také ořezanou L3 proti i9–9900K (16 MB). Ovšem zde je asi možnost, že zatímco Core i3–10100 ji bude mít osekanou, u vyššího modelu i3–10300 (například) by mohla mít L3 vyšší kapacitu.

Tentokrát všechny modely s HT?

Samozřejmě nemůžeme vědět úplně jistě, zda tu nejde o nějaké falzum. Ale pokud jde o reálný únik, pak by zřejmě nabídka desktopových Core 10. generace (Comet Lake-S) vypadala tak, že Core i3 bude čtyřjádro s HT, Core i5 by mohlo být šestijádro s HT, Core i7 osmijádro s HT a Core i9 by pak dostalo nový desejijádrový křemík v plné palbě a samozřejmě 20 vlákny. HT by tedy tentokrát mohlo být aktivní všude, i když to samozřejmě teprv uvidíme. Také těžko říct, zda se třeba posunou i Celerony a Pentia (že by na 2C4T a 4C/4T?).

Uvedení bude asi až v H1 2020

Tento únik by zřejmě měl ukazovat finální model Core i3–10100 s definitivními specifikacemi, nikoliv nějaký vzorek. Ač se to zdá trošku brzo, když procesory Comet Lake-S a socket LGA 1200 mají přijít až v první polovině roku 2020 (mohlo by to dokonce opět být až na jaře například v dubnu), vysvětlení by se nabízelo. Intel by patrně opět mohl procesory Comet Lake-S vyrábět jako úplně nový křemík jenom u vyšších modelů. Teoreticky by dokonce nový čip mohlo být jenom desetijádro a osmi, šestijádra by byla pokrytá čipy, které už Intel má z generace Coffee Lake Refresh. A u čtyřjádra by dokonce teoreticky mohlo jít třeba ještě o Kaby Lake – nebo o nějaký jejich respin opravující bezpečnostní chyby. A tím pádem by tyto levnější modely mohly být připraveny poměrně dlouho dopředu, přestože uniklé roadmapy ukazují, že Comet Lake-S by se mělo do výroby prý dostat až na přelomu roku – to ale možná mluví právě jenom o onom desetijádru.

