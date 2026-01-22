Intel ještě trh samostatných GPU neopustil, první grafika s „velkým Battlemage“ vyjde brzo

Před několika dny jsme psali o tom, že zatím zřejmě nezačaly přípravy na vydání grafických karet s nejnovějším GPU Intelu – větším a výkonnějším čipem před rokem vydané řady grafik Arc „Battlemage“ s architekturou Xe2. Ovšem zřejmě to nebyla celá pravda, protože Intel vydání chystá. Podle osvědčeného leakera je na cestě první karta, která bude na velkém Battlemage založená – bude se jmenovat Arc B70 Pro.
Arc B70 Pro a Arc B65 Pro
Tvrdí to leaker Jaykihn, který má velmi dobré informace o budoucích procesorech Intelu, evidentně pocházející z interních zdrojů. Lze proto věřit, že podložené budou i jeho zprávy o grafikách Intelu. Karta Arc B70 Pro má podle něj vyjít „brzy“ a potvrdil, že je založená na čipu BMG-G31, zatímco všechny dosavadní karty Battlemage používají menší čip BMG-G21 s 20 Xe Core (2560 shadery) a 192bitovou sběrnicí.
BMG-G31 podle starších zpráv měl obsahovat 32 Xe Core, což by grafice B70 Pro dodalo 4096 shaderů a 32 jednotek RTU pro ray tracing, plus 256 jednotek XMX pro akceleraci umělé inteligence. Web VideoCardz nyní uvedl, že by GPU mohlo mít 5120 shaderů (40 CU), nicméně nejspíš půjde jen o chybu. Čip určitě má 256bitovou sběrnici a grafika Arc B70 Pro nese podle Jaykihna 32 GB paměti, nejspíše typu GDDR6. TDP by podle dřívějších úniků mohlo být 300 W.
Separátně z dalšího zdroje (uživatel s přezdívkou Haze) by snad měl s kartou Arc B70 Pro vyjít také model Arc B65 Pro. To patrně bude ořezaná verze čipu, která by mohla nést třeba 24 nebo 28 Xe Core (3072 nebo 3584 shaderů).
Profesionální, ne herní grafika. Zatím?
Proč tedy předchozí zpráva tvrdila, že výrobci karet nemají od Intelu žádné informace ani vzorky a na grafikách s čipem BMG-G31 určitě nepracují? Nejspíš to je stále pravda, důležitý detail je to, že Arc B70 Pro je karta pro profesionální segment, ne běžný herní model Arc (bohužel). Tyto karty často nevyrábí tolik partnerů, někdy je výrobce GPU (Nvidia, AMD, v tomto případě Intel) prodávají dokonce jen sami, takže by o jejich přípravě věděla jenom jedna konkrétní firma, které byla zadána jejich výroba.
Ostatní partneři vyrábějící karty by o přípravách na vydání modelu jako je B70 Pro tedy vůbec nemuseli vědět, zatímco kdyby šlo o herní kartu, asi by Intel premiéru připravoval se všemi ochotnými partnery.
Hlavní otázka teď tedy je, zda po Arc B70 Pro vyjde i herní karta Arc B770. Za normálních okolností bychom čekali, že ano, protože když už by čip poslán do výroby, potřebuje Intel, aby ho prodal co největší množství. Komplikují to ale vysoké ceny pamětí. Karta Arc B770 by měla nést 16 GB paměti GDDR6, její osazení pamětí by tedy stálo stejně jako u grafik, jako je Radeon RX 9070 a RX 9070 XT. Intel ale nejspíš bude muset prodávat za výrazně nižší cenu a je možné, že kvůli nárůstu cen pamětí si to už nebude moci dovolit tak, jako to dělal v dobách modelu Arc A770 v generaci Alchemist.
Ale uvidíme, třeba to tak beznadějné není a Arc B770 ještě do obchodů přijde. Je pravda, že konkurenční grafiky kvůli cenám paměti zdražují také, takže toto nemusí Intel kompletně diskvalifikovat. Potvrzením toho, že opravdu vyjde profesionální verze BMG-G31, se nejspíš šance na herní model o něco zvýšila.