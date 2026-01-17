Cnews.cz  »  Hardware  »  Jaký je osud nových herních GPU Intelu? „Velký Battlemage“ není zrušený, ale výroba se ještě nechystá

Jaký je osud nových herních GPU Intelu? „Velký Battlemage" není zrušený, ale výroba se ještě nechystá

Grafická karta Intel Arc B580 Autor: Intel
Intel má v šuplíku grafiku Arc B770 založenou na výkonnějším GPU s architekturou Xe2 (Battlemage) a výrobci karet teď potvrdili, že opravdu existuje. Ale pořád nedostali specifikace nebo vzorky, takže nemůže začít její výroba.

Intel začal před rokem prodávat grafické karty se samostatnými GPU Arc druhé generace „Battlemage“. Ta ale vyšla jen v levné verzi s čipem BMG-G21 s 20 výpočetními jednotkami Xe Core (2560 shadery) a prakticky celý rok nebylo jasné, zda a případně kdy bude výkonnější verze s čipem BMG-G31 s 32 jednotkami a 256bitovou pamětí. Toto GPU existuje, ale vydání je stále nejisté – výrobci karet teď potvrdili, že na těchto kartách zatím nepracují.

Arc B770 ano, ale…

Už je to rok od vydání prvních grafik Battlemage. A protože se teď o modelu Arc B770 a GPU BMG-G31 zase začaly objevovat zvěsti (včetně zmínek v ovladačích), vzniklo očekávání, že by tato nová herní grafika Intel mohla být oznámena na CES 2026 konaném minulý týden. K tomu ale nedošlo. Web VideoCardz, který se obzvlášť zaměřuje právě na GPU, se obrátil na své zdroje z okruhu jejich výrobců a zeptal se jich na to, zda vědí, co se s plánem na vydání tohoto modelu děje.

Reparát Intelu v herních grafikách: Arc B580 a B570 s architekturou Xe2 „Battlemage“ jsou tady Přečtěte si také:

Reparát Intelu v herních grafikách: Arc B580 a B570 s architekturou Xe2 „Battlemage“ jsou tady

Efektivita a silný ray tracing. Detaily nové architektury Xe2 v grafikách Arc „Battlemage“ Přečtěte si také:

Efektivita a silný ray tracing. Detaily nové architektury Xe2 v grafikách Arc „Battlemage“

Dva z těchto partnerských výrobců grafik sdělili, že stále od Intelu nemají testovací vzorky. Z čehož vyplývá, že neběží ani výroba těchto karet a jejich vydání tak nemůže být nějak bezprostředně blízko. Intel těmto partnerům ani nesdělil, jaké bude model mít finální specifikace. Oba tito výrobci proto zatím neví, zda Arc B770 směřuje k vydání, nebo zda tato karta nakonec přece jenom nebude zrušena.

Nicméně podle jednoho z výrobců grafika Arc s čipem BMG-G31 (tedy asi Arc B770, byť číslo se asi může lišit, mohlo by být zvoleno i například B780) opravdu existuje. Vzorky jsou však zatím k dispozici jen interně v rámci firmy Intel, která se o ně ještě nepodělila a ani zatím neřekla partnerům, kdy by případně vzorky pro práci na vlastních verzích karet mohli dostat.

Toto by mělo znamenat, že grafika asi nevyjde v nejbližších dvou měsících, což je asi zhruba minimální čas potřebný na to, aby se přichystala výroba, kdyby Intel vzorky, specifikace a další potřeby dodal partnerům teď hned. Je možné, že nedošlo-li ještě k úplnému zrušení, směřuje teď tato grafika k vydání u příležitosti veletrhu Computex v květnu.

VideoCardz podotýká, že je možná ještě jedna věc. Partnerští výrobci teoreticky nemusí nic vědět proto, že s nimi ze začátku Intel nepočítá a vydá tuto grafiku jen jako vlastní referenční model (zatímco nereferenční karty o dalších výrobců by třeba byly vydány později). V tomto případě by vydání mohlo nastat dřív a možná i celkem překvapivě. Obecně by pro Intel bylo lepší, vydat co nejdříve, aby karta stihla nasbírat co nejvíce uživatelů, než někdy v druhé polovině roku 2027 vyjde nová generace grafik AMD a Nvidie. Nicméně to je teorie, zatímco v praxi Intelu z nejrůznějších důvodů vydávání herních GPU vždy trvá déle, než by si asi představoval.

Specifikace grafik Intel Arc B580 a Arc B570

Specifikace grafik Intel Arc B580 a Arc B570

Autor: Intel

Zhruba o 50 % rychlejší Battlemage s 16GB pamětí

Karta Arc B770 by měla mít 4096 shaderů (32 Xe Core) architektury Xe2, která už je k vidění v levných modelech B570 a B580. Vedle vyššího počtu jednotek má čip BMG-G31 také širší paměťovou sběrnici (256 bitů) a tím pádem by karty měly mít více paměti, logicky 16 GB. Karta by mohl mít zhruba o polovinu vyšší výkon než Arc B580. TDP ale také bude vyšší, dost možná 300W.

Školení Kubernetes

Otázka je, zda nakonec i přes vůli Intelu tento model po dlouhém čekání na trh dostat, nezabije kartu Arc B770 aktuální krizová situace na trhu pamětí, které výrazně zdražily. Protože je Intel zatím pozadu v hrubém výkonu, musí grafiky prodávat levně. A to je při vysokých cenách pamětí problém. Ostatně i třeba Nvidia má s cenami a špatnou dostupní pamětí GDDR7 problémy.

Nvidia prý osekala dodávky herních grafik až o 20 %. Ceny zřejmě porostou, některé karty budou fakticky nedostupné Přečtěte si také:

Nvidia prý osekala dodávky herních grafik až o 20 %. Ceny zřejmě porostou, některé karty budou fakticky nedostupné

Zdroj: VideoCardz

