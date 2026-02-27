Jsou RAM a SSD luxus? Asus a Dell začínají prodávat počítače s cloudovým Windows

Microsoft už nějakou dobu nabízí Windows coby cloudovou variantu v rámci Windows 365. Zákazníci, primárně ti firemní, za předplatné získávají licenci systému s úložištěm, ke kterému se připojuje vzdálený klient. Jako referenční zařízení slouží především minipočítač Windows 365 Link, nyní se ale přidávají i Asus a Dell. Ti ve 3. čtvrtletí letošního roku začnou prodávat miniaturní počítače pro Windows 365.
Hardware stavěný pro cloud
Asus chystá model NUC 16 for Windows 365, Dell potom počítač Pro Desktop for Windows 365. Jde o kompaktní počítače bez klasického lokálního úložiště – jejich hlavním úkolem je bezpečné a stabilní připojení ke cloudovému prostředí.
Technicky nejde o tradiční tenké klienty. Tato zařízení jsou úzce svázaná s konkrétní cloudovou službou. Správa, aktualizace i bezpečnostní politiky běží centrálně, což má firmám ulevit od části IT agendy a zároveň omezit rizika spojená s lokálně uloženými daty. Minipočítače pohání nespecifikovaný procesor Intel a DDR5 paměť, jejíž kapacitu rovněž neznáme. Pravděpodobně půjde o 2–4 GB. Nejdůležitější je tady konektivita, takže se nezapomnělo na Wi-Fi 6E a 2,5Gb/s LAN. Pro připojení periferií lze kromě tradičních USB a USB-C použít i Bluetooth 5.3.
Windows 365 zapadá do dlouhodobé strategie Microsoftu posouvat byznys směrem k předplatným a službám. Výpočetní výkon se přesouvá do infrastruktury Microsoft Azure, zatímco koncové zařízení funguje jako terminál. Firmy tak mohou flexibilně navyšovat či snižovat výkon bez nutnosti fyzicky obměňovat hardware. Do domácnosti nedává Windows 365 velký smysl především kvůli ceně. Zcela základní varianta s 4 GB RAM a 64GB úložištěm vyjde na necelých 30 eur měsíčně. První použitelná konfigurace (8 GB, 128 GB) stojí 42 eur měsíčně za uživatele.
U Dellu ani Asusu neznáme cenu samotných zařízení, vycházet ale můžeme z referenčního Windows 365 Link, který vyjde na částky kolem 9 tisíc. Nabízí o něco lepší konektorovou výbavu a také 8 GB lokální RAM. Modely Asus a Dell pro Windows 365 by tak mohly být o několik tisíc levnější.
Zdroj: Microsoft