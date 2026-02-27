Cnews.cz  »  Hardware  »  Jsou RAM a SSD luxus? Asus a Dell začínají prodávat počítače s cloudovým Windows

Jsou RAM a SSD luxus? Asus a Dell začínají prodávat počítače s cloudovým Windows

Matěj Vlk
Dnes
Windows 365 počítače Autor: Microsoft
Počítače pro Windows 365 směřují především do firemního prostředí.
Nové počítače Asus a Dell budou sloužit jen jako terminály pro cloudový systém Windows 365. Asus jej postavil na platformě NUC, Dell má nový model Pro Desktop.

Microsoft už nějakou dobu nabízí Windows coby cloudovou variantu v rámci Windows 365. Zákazníci, primárně ti firemní, za předplatné získávají licenci systému s úložištěm, ke kterému se připojuje vzdálený klient. Jako referenční zařízení slouží především minipočítač Windows 365 Link, nyní se ale přidávají i Asus a Dell. Ti ve 3. čtvrtletí letošního roku začnou prodávat miniaturní počítače pro Windows 365.

Hardware stavěný pro cloud

Asus chystá model NUC 16 for Windows 365, Dell potom počítač Pro Desktop for Windows 365. Jde o kompaktní počítače bez klasického lokálního úložiště – jejich hlavním úkolem je bezpečné a stabilní připojení ke cloudovému prostředí.

Technicky nejde o tradiční tenké klienty. Tato zařízení jsou úzce svázaná s konkrétní cloudovou službou. Správa, aktualizace i bezpečnostní politiky běží centrálně, což má firmám ulevit od části IT agendy a zároveň omezit rizika spojená s lokálně uloženými daty. Minipočítače pohání nespecifikovaný procesor Intel a DDR5 paměť, jejíž kapacitu rovněž neznáme. Pravděpodobně půjde o 2–4 GB. Nejdůležitější je tady konektivita, takže se nezapomnělo na Wi-Fi 6E a 2,5Gb/s LAN. Pro připojení periferií lze kromě tradičních USB a USB-C použít i Bluetooth 5.3.

Asus NUC 16 for Windows 365

Asus NUC 16 for Windows 365

Autor: Asus

Windows 365 zapadá do dlouhodobé strategie Microsoftu posouvat byznys směrem k předplatným a službám. Výpočetní výkon se přesouvá do infrastruktury Microsoft Azure, zatímco koncové zařízení funguje jako terminál. Firmy tak mohou flexibilně navyšovat či snižovat výkon bez nutnosti fyzicky obměňovat hardware. Do domácnosti nedává Windows 365 velký smysl především kvůli ceně. Zcela základní varianta s 4 GB RAM a 64GB úložištěm vyjde na necelých 30 eur měsíčně. První použitelná konfigurace (8 GB, 128 GB) stojí 42 eur měsíčně za uživatele.

Školení Kubernetes

U Dellu ani Asusu neznáme cenu samotných zařízení, vycházet ale můžeme z referenčního Windows 365 Link, který vyjde na částky kolem 9 tisíc. Nabízí o něco lepší konektorovou výbavu a také 8 GB lokální RAM. Modely Asus a Dell pro Windows 365 by tak mohly být o několik tisíc levnější.

Zdroj: Microsoft

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

