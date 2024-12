Konec jednodenních telefonů? Některé vlajky by mohly přijít s 8000mAh baterií

Moderní smartphony oproti svým předchůdcům nabízejí výrazně vyšší výkon, lepší fotografie, konektivitu a mnoho dalších vylepšení, ovšem za cenu násobně horší výdrže. Zatímco staré telefony zvládly fungovat i několik týdnů na nabití, dnešním smartphonům tleskáme, když vydrží „ubohé “dva dny bez nabíječky.

Zatímco americké společnosti teprve vyčkávají s představováním svých nových modelů na příští rok, řada čínských výrobců už své novinky pro rok 2025 alespoň částečně odhalila. Mezi nimi vynikají modely jako Realme GT7 Pro s baterií o kapacitě 6500 mAh, iQOO 13 s 6150 mAh a Oppo Find X8 Pro s 5910 mAh. Co mají všechny tyto modely společné? Výrazně vyšší kapacitu baterie než většina konkurence.

Podle nejnovějších informací by čínské Realme mohlo propast kapacity baterie oproti ostatním výrobcům výrazně navýšit. Magazín Android Authority uvádí, že společnost experimentuje s bateriemi nové generace, které by se poprvé mohly objevit v chystaném vlajkovém modelu Realme GT8 Pro.

Společnost údajně testuje tři konfigurace vysokokapacitních baterií:

7000 mAh se 120W rychlonabíjením (100 % za 42 minut)

7500 mAh se 100W rychlonabíjením (100 % za 55 minut)

8000 mAh s 80W rychlonabíjením (100% za 70 minut)

Přestože 70 minut na plné nabití může znít jako dlouhá doba, ve srovnání s konkurencí je to stále bleskově rychlé nabíjení. Pokud se Realme podaří vyrobit telefon s takto obří baterií, mohlo by to znamenat předzvěst éry telefonů s pravou několikadenní výdrží.

Dokud však velcí výrobci jako Samsung, Google nebo Apple nezačnou implementovat tyto větší baterie do svých zařízení, masového rozšíření se jen tak nedočkáme. Zatím se zdá, že nejblíže k velkým bateriím má model OnePlus 13, který by měl mít svou globální premiéru v lednu příštího roku a nabídne baterii s kapacitou 6000 mAh.