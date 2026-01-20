Konec nepřesných předpovědí počasí? Meteodrony budou sbírat data až z výšky 6 kilometrů

Drony Meteodrones společnosti Meteomatics začínají dodávat atmosférická data přímo do denních předpovědních systémů Národní meteorologické služby USA (National Weather Service), která spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Jde o první integraci měření pomocí bezpilotních letounů do předpovědí. Drony mají zacelit mezeru v měření ve výškách do několika kilometrů.
Teplota, vlhkost i bouřky
Autonomní Meteodrones sbírají data o atmosféře v rozmezí přibližně 15 až 6 100 metrů nad zemí, tedy v mezní vrstvě atmosféry. Právě v ní vznikají jevy zásadní pro předpovědi, jako jsou bouřky, mlha, přechody mezi deštěm a sněhem nebo šíření kouře a zhoršená kvalita ovzduší. Vertikální profily teploty, vlhkosti a větru z dronů doplňují pozemní a satelitní pozorování a pomáhají zpřesnit numerické modely.
Podle vývojářů jsou Meteodrones vybaveny senzory pro měření klíčových meteorologických veličin. Jsou navrženy tak, aby vyplnily mezery v pozorovacím systému, zejména v nízkých hladinách atmosféry. Drony létají autonomně a opakovaně provádějí vertikální lety, čímž doplňují tradiční metody, jako jsou pozemní stanice nebo radiosondy, které mají omezený dosah nebo flexibilitu.
Drony operují ze základny Meteobase v Oklahomě a řízeny jsou samozřejmě na dálku, z části autonomně. Pilotní fáze potrvá do konce dubna 2026. Přechod Meteodrones z testovacích projektů do rutinní předpovědní praxe v NOAA ukazuje rostoucí roli bezpilotních systémů ve sběru atmosférických dat a jejich význam pro moderní meteorologii.
Zdroje: DroneDJ, Meteomatics