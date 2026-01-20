Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Konec nepřesných předpovědí počasí? Meteodrony budou sbírat data až z výšky 6 kilometrů

Konec nepřesných předpovědí počasí? Meteodrony budou sbírat data až z výšky 6 kilometrů

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Meteodrony umožňují sběr dat, na které jsou běžné pozemní stanice krátké. Americký úřad NOAA je během letoška zahrne do běžných předpovědních modelů.

Drony Meteodrones společnosti Meteomatics začínají dodávat atmosférická data přímo do denních předpovědních systémů Národní meteorologické služby USA (National Weather Service), která spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Jde o první integraci měření pomocí bezpilotních letounů do předpovědí. Drony mají zacelit mezeru v měření ve výškách do několika kilometrů.

Teplota, vlhkost i bouřky

Autonomní Meteodrones sbírají data o atmosféře v rozmezí přibližně 15 až 6 100 metrů nad zemí, tedy v mezní vrstvě atmosféry. Právě v ní vznikají jevy zásadní pro předpovědi, jako jsou bouřky, mlha, přechody mezi deštěm a sněhem nebo šíření kouře a zhoršená kvalita ovzduší. Vertikální profily teploty, vlhkosti a větru z dronů doplňují pozemní a satelitní pozorování a pomáhají zpřesnit numerické modely.

Podle vývojářů jsou Meteodrones vybaveny senzory pro měření klíčových meteorologických veličin. Jsou navrženy tak, aby vyplnily mezery v pozorovacím systému, zejména v nízkých hladinách atmosféry. Drony létají autonomně a opakovaně provádějí vertikální lety, čímž doplňují tradiční metody, jako jsou pozemní stanice nebo radiosondy, které mají omezený dosah nebo flexibilitu.

Školení Linux

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič Přečtěte si také:

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič

Drony operují ze základny Meteobase v Oklahomě a řízeny jsou samozřejmě na dálku, z části autonomně. Pilotní fáze potrvá do konce dubna 2026. Přechod Meteodrones z testovacích projektů do rutinní předpovědní praxe v NOAA ukazuje rostoucí roli bezpilotních systémů ve sběru atmosférických dat a jejich význam pro moderní meteorologii.

Zdroje: DroneDJ, Meteomatics

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Nebolo by lepšie niečo na štýl malého RC lietadla?
Juraj

