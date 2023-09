Macbook Air je méně užitečný než klobouk pro kočku. Reklamní válka začíná

Pak ještě padne, že je laptop od Applu pomalejší, těžší a nemá Hello. A tak Microsoft užitečností Macbook přirovnává ke klobouku pro kočky s tím, že klobouk je užitečnější. Dílo je to vtipné, svižné a Redmondští využívají potenciál svého ekosystému, který v uplynulých letech budovali. Macbook má ovšem povahou blíže k Surface Booku než k Surfacu Pro, ale to je ve výsledku nejspíš jedno.

Tomuto spotu přecházel před dvěma týdny. V něm si zase Cortana dělá srandu ze Siri, potažmo iPadu. V tomto případě se Microsoft zase opírá o své dědictví, kterým je desktop. Tablet jednoduše proměníte na plnohodnotný počítač i s výbavou konektorů, byť zase víme, že Surface naopak pokulhává jako tablet. Především kvůli nedostatku kvalitních dotekových aplikací.

Microsoft tedy znovu spouští reklamní kampaň, kde porušuje nepsané pravidlo svého soupeře nejmenovat a netropit si legraci z jeho vlastností. Na druhou stranu tahle válka není nová. Stačí si vzpomenout na reklamy Mac versus PC, kde Apple publikum přesvědčoval, že jsou jeho produkty lepší volbou. Microsoft se v posledních letech nebojí v reklamních spotech srovnávat svoje produkty s jablečnými ve stylu, který předvádí teď. Baví vás taková kampaň, nebo myslíte, že jde na to špatně?

Zdroj: kanál Surface na YouTube via The Verge