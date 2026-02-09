Cnews.cz  »  Televize  »  Magenta TV má skvělou novinku. Nová sportovní sekce sjednotí všechny přenosy na jedno místo

Televize

Magenta TV má skvělou novinku. Nová sportovní sekce sjednotí všechny přenosy na jedno místo

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Magenta TV zařazuje novou sportovní sekci (ilustrační obrázek) Autor: AnnaStills / Shutterstock
Magenta TV zařazuje novou sportovní sekci (ilustrační obrázek)
T-Mobile od pátku rozšířil svoji online televizi o novou kategorii SPORT, která divákům nabídne ucelený přístup ke všem sportovním přenosům a pořadům věnovaným právě sportu.

Televizní služba Magenta TV od operátora T-Mobile zavádí od pátku 6. února novou funkci zaměřenou na fanoušky sportovního vysílání. Do uživatelského rozhraní přibude sekce s názvem Sport, jejímž cílem je centralizovat sportovní obsah z různých kanálů na jedno místo a zjednodušit tak divákům vyhledávání konkrétních přenosů.

Nová sekce funguje jako tematický rozcestník, který automaticky třídí vysílaný obsah do specifických kategorií. V první fázi se operátor zaměřil především na aktuální zimní disciplíny a populární kolektivní sporty. Diváci tak v nabídce naleznou samostatné kategorie pro lední hokej, biatlon, sjezdové lyžování, snowboarding, krasobruslení či rychlobruslení, ale také pro fotbal nebo boby, saně a skeleton.

Sekce Sport v Magenta TV

Jak uvádí server Lupa.cz, po rozkliknutí konkrétní kategorie se uživateli zobrazí chronologický přehled pořadů rozdělený podle vysílacích dnů, což eliminuje nutnost prohledávat kompletní výpis stanic v elektronickém programovém průvodci.

Součástí nového rozhraní je rovněž sekce „Právě v TV“, která poskytuje okamžitý přehled všech aktuálně běžících živých přenosů napříč dostupnými sportovními kanály v nabídce operátora. 

Operátor plánuje sportovní sekci postupně rozvíjet. V budoucnu by se filtrování mělo rozšířit o další divácky atraktivní sporty, jako je tenis nebo motorsport, a přibýt mají i další funkce usnadňující orientaci v obsahu.

HR26

OnePlay rozšiřuje nabídku o nové kanály. Na své si přijdou fanoušci sportu, krimi i zábavy Přečtěte si také:

OnePlay rozšiřuje nabídku o nové kanály. Na své si přijdou fanoušci sportu, krimi i zábavy

zdroj: Lupa.cz, Magenta TV

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI