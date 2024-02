Microsoft 10 let po konci Steva Ballmera: Hodnota firmy pod vedením Nadelly vzrostla desetinásobně

Microsoft od založení v roce 1975 vedl Bill Gates, který v roce 2000 předal žezlo Stevu Ballmerovi. Ten vydržel 14 let, poté jej nahradil Satya Nadella, jenž má nyní za sebou první desetiletku. A rozhodně úspěšnou.

Když Steve Ballmer končil, hodnota Microsoftu dosahovala zhruba 330 miliard dolarů. Za jeho šéfování jsme viděli show, ale také pokles tržní kapitalizace o třetinu z původních 550 miliard na konci panování Billa Gatese. S Ballmerem se pojí nepovedené akvizice Nokie či Skypu.





Ale také spuštění cloudu Azure v roce 2010, který nyní generuje značnou část tržeb. Steve Ballmer sice stále má nějaké akcie Microsoftu, nyní je však hlavně vlastníkem basketbalového klubu Los Angeles Clippers.

Nadella firmu nakopnul

Pod Nadellou provedl Microsoft řadu akvizic. Ta první s Nokií (kterou ovšem Nadella zdědil ještě po Ballmerovi a o dva roky později ji prodal) sice nedopadla dobře, ale během dalších let došlo ke koupi LinkedInu (za 26 miliard dolarů), studia Mojang, což je vývojář Minecraftu (za 2,5 miliardy), GitHubu (za 7,5 miliardy) a hlavně herních studií ZeniMax/Bethesda (za 7,5 miliardy) a Activison Blizzard (za 68 miliard). Microsoft také v roce 2019 vydal videokonferenční software Teams pro Linux a celkově se o něco více otevřel.

Při uvedení Windows 95, kdy začal být operační systém tím největším byznysem, to bylo jen 11 miliard. Nyní je Windows v podstatě „zdarma“, respektive jej dostáváte k počítači a krabicovou verzi si prakticky nikdo nepořizuje. A nové verze jsou také zdarma. Windows (téměř již jako služba) je však stále více plný reklamy.

V minulých letech Microsoft výrazně investoval do OpenAI a Nadella se dost angažoval v navrácení Sama Altmana do pozice šéfa této organizace. Microsoft výrazně vyrostl zejména díky AI a nyní má hodnotu zhruba 3 biliony dolarů. Jeho budoucnost je spjatá s umělou inteligencí, to ale platí i pro ostatní technologické firmy.