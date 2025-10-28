Cnews.cz  »  Software  »  Microsoft obohatí Windows novou funkcí Copy & Search: zkopírovaný text vyhledá na webu přímo ze systému

Software

Microsoft obohatí Windows novou funkcí Copy & Search: zkopírovaný text vyhledá na webu přímo ze systému

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Windows 11 logo Autor: Ilustrace ChatGPT
Windows 11
Po stisknutí Ctrl+C se vyhledávací pole na hlavním panelu změní a přibude na něm vyhledávací ikona. Ta text vloží a rovnou zahájí hledání v prohlížeči.

Microsoft vypustil do programu Windows Insider nový build 26220.6982, jehož největší novinkou je funkce Copy & Search. Ta může výrazně zrychlit vyhledávání na internetu v případě, že uživatel hledá podle textu zkopírovaného do schránky. S tím totiž může pracovat přímo vyhledávací pole na hlavním panelu Windows.

Funkce Copy and Search

Kopírovaný text bude možné vložit rovnou do vyhledávacího pole na hlavním panelu.

Autor: Microsoft

Funkčnost je jednoduchá a intuitivní: pokud kdekoliv v aplikaci, dokumentu nebo PDF zkopírujete text do schránky, ve vyhledávacím poli se objeví text „Vložit kopírovaný text“ společně s ikonou schránky. Pokud na ni klepnete, automaticky se zahájí vyhledávání. V případě globálního nastavení to bude vždy v Bingu, v systému evropských uživatelů to ale bude ve výchozím prohlížeči. Po zkopírování textu do schránky tak usnadní minimálně jedno kliknutí pro přepnutí do prohlížeče.

Doplnění Copilota?

Zajímavostí je, že před několika dny Microsoft oznámil budoucí velký update hlavního panelu, který přinese integraci Copilota. S tím ale současná novinka nesouvisí a zároveň ani není jasné, zda budou obě funkce navzájem kompatibilní. Dá se ale předpokládat, že po příchodu Copilota bude vyhledávání zkopírovaného textu probíhat právě v něm.

linux_sprava_tip

Copy & Search přibylo do sestavení 26220.6982 (KB5067109), které se nachází v Dev kanálu v rámci Windows Insider. Tento build kromě této funkce přinesl i podrobnější konfiguraci hlasového vyhledávání s možností nastavit prodlevu mezi hlasovým příkazem a zahájením hledání. Novinkou je rovněž možnost automatického proskenování paměti v případě pádu systému a jeho neočekávaného restartu. 

Pamatujete na Cortanu a Clippyho? Microsoft nyní přichází s novým přátelským AI nástupcem Přečtěte si také:

Pamatujete na Cortanu a Clippyho? Microsoft nyní přichází s novým přátelským AI nástupcem

Zdroj: Microsoft

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Praha láká hvězdy světové architektury

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Superdávka v otázkách a odpovědích

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh