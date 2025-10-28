Microsoft obohatí Windows novou funkcí Copy & Search: zkopírovaný text vyhledá na webu přímo ze systému

Microsoft vypustil do programu Windows Insider nový build 26220.6982, jehož největší novinkou je funkce Copy & Search. Ta může výrazně zrychlit vyhledávání na internetu v případě, že uživatel hledá podle textu zkopírovaného do schránky. S tím totiž může pracovat přímo vyhledávací pole na hlavním panelu Windows.
Funkčnost je jednoduchá a intuitivní: pokud kdekoliv v aplikaci, dokumentu nebo PDF zkopírujete text do schránky, ve vyhledávacím poli se objeví text „Vložit kopírovaný text“ společně s ikonou schránky. Pokud na ni klepnete, automaticky se zahájí vyhledávání. V případě globálního nastavení to bude vždy v Bingu, v systému evropských uživatelů to ale bude ve výchozím prohlížeči. Po zkopírování textu do schránky tak usnadní minimálně jedno kliknutí pro přepnutí do prohlížeče.
Doplnění Copilota?
Zajímavostí je, že před několika dny Microsoft oznámil budoucí velký update hlavního panelu, který přinese integraci Copilota. S tím ale současná novinka nesouvisí a zároveň ani není jasné, zda budou obě funkce navzájem kompatibilní. Dá se ale předpokládat, že po příchodu Copilota bude vyhledávání zkopírovaného textu probíhat právě v něm.
Copy & Search přibylo do sestavení 26220.6982 (KB5067109), které se nachází v Dev kanálu v rámci Windows Insider. Tento build kromě této funkce přinesl i podrobnější konfiguraci hlasového vyhledávání s možností nastavit prodlevu mezi hlasovým příkazem a zahájením hledání. Novinkou je rovněž možnost automatického proskenování paměti v případě pádu systému a jeho neočekávaného restartu.
Zdroj: Microsoft