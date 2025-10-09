Cnews.cz  »  Software  »  Nabídka Start ve Windows 11 se opět změní. Microsoft upravuje zobrazení aplikací i připojeného telefonu

Software

Nabídka Start ve Windows 11 se opět změní. Microsoft upravuje zobrazení aplikací i připojeného telefonu

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Windows 11 Start Autor: PixieMe / Shutterstock
Nabídka Start přinese nové zobrazení i nastavení.
Nabídka Start bude přehlednější a snáze půjde ovlivnit sekce, které se mají zobrazit. Zobrazit půjde prostý abecední seznam všech aplikací a přibude i nová nabídka připojeného telefonu.

O přepracované nabídce Start, kterou Microsoft plánuje přidat do Windows 11 víme od jara letošního roku. Nyní máme poprvé možnost seznámit se s pravděpodobně finální podobou. Ta se totiž objevila v novém sestavení 27965 v rámci programu Insider.

Dvě zobrazení aplikací

Ve výchozím stavu bude hlavní část nabídky Start rozdělena na tři sekce – připnuté aplikace, doporučené položky a seznam všech aplikací. Právě ten je největší novinkou – lze jej přepínat mezi zobrazením po jednotlivých kategoriích a zobrazením všech položek v mřížce podle abecedy.

Jednoduše tak rovnou půjde doskrolovat ke kýžené aplikaci. Nebude potřeba přepínat do druhé nabídky jako v současném stavu. Zvolené zobrazení si systém zapamatuje a bude jej nabízet po každém otevření nabídky.

Nabídka Windows 11 Start

Vlevo je využito zobrazení po kategoriích, vpravo abecední v mřížce.

Autor: Microsoft

Velikost nabídky Start se nově bude přizpůsobovat velikosti displeje. Na velkých obrazovkách bude mít plnou šířku s osmi sloupci aplikací. Na užších obrazovkách se potom bude zobrazovat jen 6 sloupců.

Mění se i samotná výška jednotlivých sekcí v nabídce Start podle počtu řádků, které jsou vyžadovány pro zobrazení aplikací. Pokud například uživatel připne 8 a méně aplikací, sekce se zmenší pouze na jediný řádek.

Nabídka připojeného telefonu

Nabídka Start bude mít i novou nabídku pro zobrazení připojeného telefonu

Autor: Microsoft

Vedle vyhledávacího pole se nově zobrazuje tlačítko, které zobrazí informace o připojeném telefonu. Přímo z nabídky Start bude možné otevřít Zprávy, hovory, případně rovnou oblíbený kontakt. Tato nabídka týkající se telefonu zatím nebude ani v rámci testování dostupná všem uživatelům – do EU dorazí až na konci letošního roku.

webcast HP

Nastavení nabídky Start

Inovované nastavení nabídky Start

Autor: Microsoft

Windows zároveň bude nabízet podrobnější nastavení nabídky Start, ve kterém bude možné omezit zobrazené sekce. Vypnout půjde doporučené položky i často používané aplikace. A pokud nebudete využívat připnutí oblíbených aplikací, měla by nabídka Start zobrazovat pouze abecední seznam aplikací.

Konec Windows 10 se odkládá. Microsoft otáčí a uživatelům v Evropě dává rok aktualizací navíc Přečtěte si také:

Konec Windows 10 se odkládá. Microsoft otáčí a uživatelům v Evropě dává rok aktualizací navíc

Zdroj: Microsoft

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Nejnovější

Anketa

Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Google spouští Režim AI v Česku

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI