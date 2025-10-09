Nabídka Start ve Windows 11 se opět změní. Microsoft upravuje zobrazení aplikací i připojeného telefonu

O přepracované nabídce Start, kterou Microsoft plánuje přidat do Windows 11 víme od jara letošního roku. Nyní máme poprvé možnost seznámit se s pravděpodobně finální podobou. Ta se totiž objevila v novém sestavení 27965 v rámci programu Insider.
Dvě zobrazení aplikací
Ve výchozím stavu bude hlavní část nabídky Start rozdělena na tři sekce – připnuté aplikace, doporučené položky a seznam všech aplikací. Právě ten je největší novinkou – lze jej přepínat mezi zobrazením po jednotlivých kategoriích a zobrazením všech položek v mřížce podle abecedy.
Jednoduše tak rovnou půjde doskrolovat ke kýžené aplikaci. Nebude potřeba přepínat do druhé nabídky jako v současném stavu. Zvolené zobrazení si systém zapamatuje a bude jej nabízet po každém otevření nabídky.
Velikost nabídky Start se nově bude přizpůsobovat velikosti displeje. Na velkých obrazovkách bude mít plnou šířku s osmi sloupci aplikací. Na užších obrazovkách se potom bude zobrazovat jen 6 sloupců.
Mění se i samotná výška jednotlivých sekcí v nabídce Start podle počtu řádků, které jsou vyžadovány pro zobrazení aplikací. Pokud například uživatel připne 8 a méně aplikací, sekce se zmenší pouze na jediný řádek.
Vedle vyhledávacího pole se nově zobrazuje tlačítko, které zobrazí informace o připojeném telefonu. Přímo z nabídky Start bude možné otevřít Zprávy, hovory, případně rovnou oblíbený kontakt. Tato nabídka týkající se telefonu zatím nebude ani v rámci testování dostupná všem uživatelům – do EU dorazí až na konci letošního roku.
Windows zároveň bude nabízet podrobnější nastavení nabídky Start, ve kterém bude možné omezit zobrazené sekce. Vypnout půjde doporučené položky i často používané aplikace. A pokud nebudete využívat připnutí oblíbených aplikací, měla by nabídka Start zobrazovat pouze abecední seznam aplikací.
Zdroj: Microsoft