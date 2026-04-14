Neomezený internet jako základní právo? Jihokorejská vláda překvapila miliony uživatelů

Richard Šimáček
Dnes
Operátoři dávají zdarma mobilní data (ilustrační obrázek) Autor: Oleg Elkov / Shutterstock
Internet je neodmyslitelnou součástí našich životů a v případě toho mobilního si za něj u nás v Česku musíme pořádně připlatit, protože neomezené tarify jsou na poměry evropského trhu drahé. Zcela jiná je situace v Jižní Koreji, kde se místní úřady rozhodly k nečekanému kroku.

Uživatelé každoročně využívají více mobilních dat a jen sociální sítě mohou vysát klidně měsíční datový limit.. To může být problém a úřady v Jižní Koreji si s tím elegantně poradili.

Základní internet pro všechny zdarma

Lidská společnost je na internetu naprosto závislá a díky němu vlastně může fungovat moderní globalizovaná společnost. Stále více soukromých i státních institucí přechází primárně na online fungování a například bez internetového bankovnictví se vám hodně zkomplikuje život.

V Jižní Koreji proto úřady dospěly k radikálnímu řešení s třemi největšími operátory: SK Telecom, KT a LG Uplus. Dohoda svazuje poskytovatele internetu k zavedení základního mobilního internetu pro všechny zákazníky. V praxi to znamená, že pokud vyčerpáte všechna data, internet vám bude fungovat dále.

Velkým háčkem je maximální rychlost připojení, ta by se měla pohybovat jen okolo 400 kbps (kilobitů za sekundu). To sice dostačuje například na WhatsApp nebo e-mail, ale webové stránky se už budou načítat o dost pomaleji. Podobnou službu nabízí i čeští operátoři jako T-Mobile, akorát s rychlostí 256 kbps.

Tlak od vlády kvůli skandálům

Minulý rok zažila velká trojka jihokorejských operátorů velké bezpečnostní skandály. Například LG Uplus uniklo na dark web přes 3 TB dat a důvěra veřejnosti v operátory je stále otřesena. Proto Ministerstvo vědy a ICT přistoupilo k zmíněné dohodě, aby se tím alespoň trochu zlepšila pověst operátorů.

Školení Hacking

Nejedná se přitom o žádnou formu dotování internetu od státu, ale společnosti musí financovat základní internet pro miliony zákazníků ze své kapsy. Dohoda se vztahuje na všechny občany Jižní Koreje, ale zatím není jasné, od kdy má platit.

Zdroj: TomsHardware, Msit

