Neomezený internet jako základní právo? Jihokorejská vláda překvapila miliony uživatelů

Uživatelé každoročně využívají více mobilních dat a jen sociální sítě mohou vysát klidně měsíční datový limit.. To může být problém a úřady v Jižní Koreji si s tím elegantně poradili.
Základní internet pro všechny zdarma
Lidská společnost je na internetu naprosto závislá a díky němu vlastně může fungovat moderní globalizovaná společnost. Stále více soukromých i státních institucí přechází primárně na online fungování a například bez internetového bankovnictví se vám hodně zkomplikuje život.
V Jižní Koreji proto úřady dospěly k radikálnímu řešení s třemi největšími operátory: SK Telecom, KT a LG Uplus. Dohoda svazuje poskytovatele internetu k zavedení základního mobilního internetu pro všechny zákazníky. V praxi to znamená, že pokud vyčerpáte všechna data, internet vám bude fungovat dále.
Velkým háčkem je maximální rychlost připojení, ta by se měla pohybovat jen okolo 400 kbps (kilobitů za sekundu). To sice dostačuje například na WhatsApp nebo e-mail, ale webové stránky se už budou načítat o dost pomaleji. Podobnou službu nabízí i čeští operátoři jako T-Mobile, akorát s rychlostí 256 kbps.
Tlak od vlády kvůli skandálům
Minulý rok zažila velká trojka jihokorejských operátorů velké bezpečnostní skandály. Například LG Uplus uniklo na dark web přes 3 TB dat a důvěra veřejnosti v operátory je stále otřesena. Proto Ministerstvo vědy a ICT přistoupilo k zmíněné dohodě, aby se tím alespoň trochu zlepšila pověst operátorů.
Nejedná se přitom o žádnou formu dotování internetu od státu, ale společnosti musí financovat základní internet pro miliony zákazníků ze své kapsy. Dohoda se vztahuje na všechny občany Jižní Koreje, ale zatím není jasné, od kdy má platit.
Zdroj: TomsHardware, Msit