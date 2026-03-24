Nintendo připravuje evropskou verzi Switche 2. Baterii si v něm budete moci vyměnit sami

Dnes
Už příští rok v únoru začne na území Evropské unie platit nová legislativa, která má za cíl jednodušší opravitelnost elektroniky, a Nintendo se na ni už chystá. Evropská verze handheldu Switch 2 by tedy mohla brzy nabídnout jednoduše vyměnitelnou baterii.

Ještě v minulé dekádě jste mohli narazit na mnoho telefonů, u nichž jste si zvládli vyměnit baterii sami, a to samé platilo i u jiné přenosné elektroniky. Jenže postupem času se výrobci rozhodli pro využití prémiovějších materiálů s důrazem na voděodolnost a opravitelnost elektroniky začala rapidně klesat. Nyní by to mohla změnit blížící se platnost nové evropské legislativy 2023/1542 a výrobci se na ni už připravují.

Nintendo Switch 2 ve speciální evropské verzi

Uživatelsky vyměnitelné akumulátory bude nutné mít jak v telefonech, tak i v přenosných herních konzolích a japonské Nintendo se už připravuje na vytvoření speciální evropské verze zařízení. Ta by měla mít jednoduše přístupnou baterii, kterou byste si mohli vyměnit v domácích podmínkách bez speciálních nástrojů a bez rizika poškození. To samé bude možné v případě ovladačů Joy-Con.

Legislativa vejde v platnost příští rok v únoru a Nintendo musí do té doby dostat na evropský trh novou revizi zařízení přizpůsobeného dle jejích potřeb. Tato verze se bude prodávat pouze a jen v EU.

Podle japonského deníku Nikkei bude třeba, aby Nintendo mírně upravilo vnitřní uspořádání komponentů Switche 2 a přestalo využívat lepidlo při vkládání baterie do zařízení. Díky těmto změnám by měla být výměna hračka za předpokladu, že ji společnost začne volně prodávat.

Výrazně delší životnost zařízení

Některá evropská nařízení mohou lidem komplikovat život, ale pokud jde o vyměnitelnost baterie u elektroniky, jedná se o pozitivní změnu pro spotřebitele, jelikož akumulátor je komponent, který vydrží mnohem kratší dobu než čipset nebo displej. U mnoha zařízení je jeho výměna poměrně nákladná záležitost, protože se neplatí jen za samotnou součástku, ale i za odbornou výměnu.

Nová legislativa tedy povede ke snížení nákladů spotřebitelů a u samotných zařízení se prodlouží doba použitelnosti. Pro výrobce to bude spíše komplikace, a to z důvodu nutnosti vyvinout dvě verze zařízení s odlišným vnitřním uspořádáním komponentů, zčásti obětovat voděodolnost a zajistit na volném trhu prodej baterií.

Zdroj: TechPowerUpNikkei, Right to Repair

Je to komplikacia pre vyrobcu ale vyrobca nemusi vyrabat dve verzie. To bude na jeho rozhodnuti, ci bude vyrabat dve verzie alebo jednu globlanu. Odhadujem, ze vecsina bude vyrabat jednu verziu.
Ondro


