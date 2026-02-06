Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová chytrá domácnost IKEA je průšvih. Selhávají žárovky, senzory i tlačítka

Hardware

Nová chytrá domácnost IKEA je průšvih. Selhávají žárovky, senzory i tlačítka

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Nové produkty Ikea smart home
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Nové produkty Ikea smart home
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Ikea nové smart home produkty
Všechny fotografie
Uživatelský experiment ukázal, že z 60 chytrých tlačítek byla funkční jen polovina. Jak recenzenti, tak uživatelé naráží na problémy s párováním i spolehlivostí.

V listopadu nábytkářský řetězec IKEA ukázal nové prvky chytré domácnosti, které stojí na standardu Matter a protokolu Thread. IKEA tak upustila od Zigbee, které pro chytrou domácnost používala doposud a vsadila na moderní řešení. Matter má za úkol standardizovat komunikaci tak, aby pohodlně fungovaly prvky více výrobců. Jak se ale ukazuje, implementace není úplně jednoduchá – na novou chytrou domácnost si hromadně stěžují uživatelé i recenzenti. Problémy jsou s párováním a odpojováním od sítě.

Funkční jen polovina

Negativní komentáře se postupně začaly hromadit na diskuzních fórech typu Reddit, o problémech navíc píše v recenzi i autorka na The Verge. Ta testovala tlačítka Bilresa, pohybový senzor Myggspray, senzor teploty/vlhkosti Timmerflotte nebo žárovky Kajplats. Ze šesti různých zařízení se jí do sítě podařilo korektně přidat pouze dvě – žárovku a monitor kvality vzduchu Alpstuga. U ostatních nebylo připojení do sítě možné, nebo jen s obtížemi. Autorka přitom testovala centrální huby v podobě Apple TV, Alexy od Amazonu i originální brány Dirigera.

Ikea uvádí 21 novinek chytré domácnosti s širokou kompatibilitou díky standardu Matter Přečtěte si také:

Ikea uvádí 21 novinek chytré domácnosti s širokou kompatibilitou díky standardu Matter

V souvislosti s touto recenzí se na Redditu začaly přidávat desítky uživatelů, kteří popisují svoje problémy s nastavováním těchto produktů. A zkušenosti jsou stejné – zařízení se zaseknou na kontrole konektivity a do sítě se nezaregistrují. U žárovek potom ani hub Dirigera nové produkty vůbec nevyhledá.

Část uživatelů si rovněž stěžuje na nespolehlivé připojení. Opakují se zkušenosti, kdy se senzory nebo tlačítka začínají odpojovat po několika dnech bezproblémového fungování. V reakcích přitom nejde najít jeden opakující se vzorec – někteří mají problémy jen při propojení s HomeKitem od Applu, jiným přestaly senzory fungovat po zapojení Home Assistantu.

Ikea má nový chytrý senzor kvality vzduchu. Mimo částice prachu měří i koncentraci CO2 Přečtěte si také:

Ikea má nový chytrý senzor kvality vzduchu. Mimo částice prachu měří i koncentraci CO2

Jeden z uživatelů se pochlubil experimentem, kdy na třikrát zakoupil 60 kusů ovládacích tlačítek Bilresa. Do sítě se mu jich podařilo přidat jen 31, takřka polovina tedy odmítala komunikovat. Rozdíly přitom pozoroval mezi šaržemi – zatímco jedna byla takřka nefunkční, u další šla zprovoznit většina tlačítek.

HR26

IKEA pro The Verge problémy připustila a vyčlenila tým, který se problémům s novými prvky chytré domácnosti věnuje. Spolupracuje přímo s konsorciem Connectivity Standards Alliance, které stojí za standardy Zigbee a Matter.

Zdroj: The Verge

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Není nad to vybavit se blbou domácností...
Pavka

Dále u nás najdete

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Google mění podobu Gemini v Chromu

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI