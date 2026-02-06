Nová chytrá domácnost IKEA je průšvih. Selhávají žárovky, senzory i tlačítka

V listopadu nábytkářský řetězec IKEA ukázal nové prvky chytré domácnosti, které stojí na standardu Matter a protokolu Thread. IKEA tak upustila od Zigbee, které pro chytrou domácnost používala doposud a vsadila na moderní řešení. Matter má za úkol standardizovat komunikaci tak, aby pohodlně fungovaly prvky více výrobců. Jak se ale ukazuje, implementace není úplně jednoduchá – na novou chytrou domácnost si hromadně stěžují uživatelé i recenzenti. Problémy jsou s párováním a odpojováním od sítě.
Funkční jen polovina
Negativní komentáře se postupně začaly hromadit na diskuzních fórech typu Reddit, o problémech navíc píše v recenzi i autorka na The Verge. Ta testovala tlačítka Bilresa, pohybový senzor Myggspray, senzor teploty/vlhkosti Timmerflotte nebo žárovky Kajplats. Ze šesti různých zařízení se jí do sítě podařilo korektně přidat pouze dvě – žárovku a monitor kvality vzduchu Alpstuga. U ostatních nebylo připojení do sítě možné, nebo jen s obtížemi. Autorka přitom testovala centrální huby v podobě Apple TV, Alexy od Amazonu i originální brány Dirigera.
V souvislosti s touto recenzí se na Redditu začaly přidávat desítky uživatelů, kteří popisují svoje problémy s nastavováním těchto produktů. A zkušenosti jsou stejné – zařízení se zaseknou na kontrole konektivity a do sítě se nezaregistrují. U žárovek potom ani hub Dirigera nové produkty vůbec nevyhledá.
Část uživatelů si rovněž stěžuje na nespolehlivé připojení. Opakují se zkušenosti, kdy se senzory nebo tlačítka začínají odpojovat po několika dnech bezproblémového fungování. V reakcích přitom nejde najít jeden opakující se vzorec – někteří mají problémy jen při propojení s HomeKitem od Applu, jiným přestaly senzory fungovat po zapojení Home Assistantu.
Jeden z uživatelů se pochlubil experimentem, kdy na třikrát zakoupil 60 kusů ovládacích tlačítek Bilresa. Do sítě se mu jich podařilo přidat jen 31, takřka polovina tedy odmítala komunikovat. Rozdíly přitom pozoroval mezi šaržemi – zatímco jedna byla takřka nefunkční, u další šla zprovoznit většina tlačítek.
IKEA pro The Verge problémy připustila a vyčlenila tým, který se problémům s novými prvky chytré domácnosti věnuje. Spolupracuje přímo s konsorciem Connectivity Standards Alliance, které stojí za standardy Zigbee a Matter.
