Cnews.cz  »  Internet  »  Ikea uvádí 21 novinek chytré domácnosti s širokou kompatibilitou díky standardu Matter

Ikea uvádí 21 novinek chytré domácnosti s širokou kompatibilitou díky standardu Matter

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nové produkty Ikea smart home
Nové produkty Ikea smart home
Nové senzory, zásuvky, tlačítka, ovladače i chytrá světla jsou kompatibilní se standardem Matter, ale i ekosystémy Apple Home, Google Home a dalšími.

Švédský nábytkářský gigant oficiálně představil více než dvacítku nových produktů chytré domácnosti. Stávající nabídku modernizují nové senzory, žárovky, ovladače i zásuvky v různých velikostech a barvách, aby co nejlépe ladily s interiérem běžných domácností.

Hlavní důraz kladla Ikea na jednoduchost, aby si každý mohl snadno vybudovat a rozšiřovat svou chytrou domácnost bez složitého nastavování. „Technologie chytré domácnosti doposud nebyla pro většinu lidí dostatečně snadno použitelná – ani dostatečně cenově dostupná, aby ji mnoho lidí zvažovalo. Toto uvedení na trh nás přibližuje k tomu, abychom pomohli všem, aby se cítili připraveni a sebejistí začít,“ říká David Granath, manažer sortimentu IKEA of Sweden.

WT100_25

IKEA přišla s roztomilou postelí pro telefony. Když ji využijete správně, čeká vás finanční odměna Přečtěte si také:

IKEA přišla s roztomilou postelí pro telefony. Když ji využijete správně, čeká vás finanční odměna

Široká kompatibilita díky Matter-over-Thread

Všechny nové produkty staví na standardu Matter-over-Thread, což jim zaručuje širokou kompatibilitu nejen s ekosystémem Ikea, ale i s Google Home, Apple Home a dalšími platformami.

Nová chytrá světla KAJPLATS:

  • patice E27/E26: kulatý tvar (Ø 60 mm), stmívatelné, RGB i bílé, světelný tok až 1521 lm

  • patice P45/E14: kompaktní profil (Ø 60 mm), stmívatelné, RGB i bílé, světelný tok až 575 lm

  • patice GU10: směrové bodové, RGB i bílé, světelný tok až 575 lm

Nové chytré senzory:

  • MYGGSPRAY: pohybový senzor pro vnější i venkovní použití

  • MYGGBETT: dveřní/okenní senzor

  • TIMMERFLOTTE: snímač teploty a vlhkosti

  • ALPSTUGA: senzor kvality ovzduší měřící (CO₂, prachové částice PM2,5, teplotu a vlhkost)

  • KLIPPBOK: senzor úniku vody

Nové dálkové ovladače a zásuvky:

  • BILRESA: dálkový ovladač umožňující zapnutí/vypnutí, nastavení jasu, změnu barvy nebo spuštění scény. Varianta s dvojitým tlačítkem nebo rolovacím kolečkem a různých barev (zelená, červená a béžová)

  • GRILLPLATS: chytrá zásuvka s funkcí měření spotřeby energie

Všechny produkty vyžadují hub s podporou Matter, například Ikea DIRIGERA, který stojí okolo 1 500 Kč. Podporovány by ale měly být i huby jiných značek se standardem Matter. Ceny novinek ani dostupnost zatím Ikea neoznámila. Do amerických obchodů by měly dorazit v lednu příštího roku, podobný termín lze očekávat i u nás v Evropě.


zdroj: Ikea, The Verge
Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

