Ikea uvádí 21 novinek chytré domácnosti s širokou kompatibilitou díky standardu Matter

Švédský nábytkářský gigant oficiálně představil více než dvacítku nových produktů chytré domácnosti. Stávající nabídku modernizují nové senzory, žárovky, ovladače i zásuvky v různých velikostech a barvách, aby co nejlépe ladily s interiérem běžných domácností.
Hlavní důraz kladla Ikea na jednoduchost, aby si každý mohl snadno vybudovat a rozšiřovat svou chytrou domácnost bez složitého nastavování. „Technologie chytré domácnosti doposud nebyla pro většinu lidí dostatečně snadno použitelná – ani dostatečně cenově dostupná, aby ji mnoho lidí zvažovalo. Toto uvedení na trh nás přibližuje k tomu, abychom pomohli všem, aby se cítili připraveni a sebejistí začít,“ říká David Granath, manažer sortimentu IKEA of Sweden.
Široká kompatibilita díky Matter-over-Thread
Všechny nové produkty staví na standardu Matter-over-Thread, což jim zaručuje širokou kompatibilitu nejen s ekosystémem Ikea, ale i s Google Home, Apple Home a dalšími platformami.
Nová chytrá světla KAJPLATS:
-
patice E27/E26: kulatý tvar (Ø 60 mm), stmívatelné, RGB i bílé, světelný tok až 1521 lm
-
patice P45/E14: kompaktní profil (Ø 60 mm), stmívatelné, RGB i bílé, světelný tok až 575 lm
-
patice GU10: směrové bodové, RGB i bílé, světelný tok až 575 lm
Nové chytré senzory:
-
MYGGSPRAY: pohybový senzor pro vnější i venkovní použití
-
MYGGBETT: dveřní/okenní senzor
-
TIMMERFLOTTE: snímač teploty a vlhkosti
-
ALPSTUGA: senzor kvality ovzduší měřící (CO₂, prachové částice PM2,5, teplotu a vlhkost)
-
KLIPPBOK: senzor úniku vody
Nové dálkové ovladače a zásuvky:
-
BILRESA: dálkový ovladač umožňující zapnutí/vypnutí, nastavení jasu, změnu barvy nebo spuštění scény. Varianta s dvojitým tlačítkem nebo rolovacím kolečkem a různých barev (zelená, červená a béžová)
-
GRILLPLATS: chytrá zásuvka s funkcí měření spotřeby energie
Všechny produkty vyžadují hub s podporou Matter, například Ikea DIRIGERA, který stojí okolo 1 500 Kč. Podporovány by ale měly být i huby jiných značek se standardem Matter. Ceny novinek ani dostupnost zatím Ikea neoznámila. Do amerických obchodů by měly dorazit v lednu příštího roku, podobný termín lze očekávat i u nás v Evropě.
zdroj: Ikea, The Verge