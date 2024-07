Novinky Samsungu: skládačky Flip6 i Fold6 jsou hranaté, Watch Ultra zvládnou slanou vodu a Buds3 Pro svítí

V případě skládacích telefonů jde o šestou, i když reálně pátou generaci. První Fold byl totiž spíše jen technologickým demem a Flip2 Samsung úplně vynechal. Jeho Galaxy AI postupně prostupuje celým ekosystémem a další chytré funkce dostávají nejen telefony, ale i další zařízení.

Vedle telefonů došlo k představení nových chytrých hodinek Galaxy Watch7 a Watch Ultra (jako vylepšený nástupce Watch 5 Pro), sluchátek Galaxy Buds3 a Buds3 Pro a také dlouho očekávaného prstenu Galaxy Ring.

Představené produkty (bez prstenu) Autor: Radomír Kejduš

Skládačky Galaxy Fold a Galaxy Flip

Samsung tuto kategorii v podstatě založil a po počátečním pomalém rozjezdu jsou skládačky stále více populární a prodeje rostou. Oba telefony dostávají velmi dlouhou podporu 7 let pro nové verze Androidu i bezpečnostní aktualizace. Samsung věří, že vám vydrží až do roku 2031.

Oba nové smartphony Galaxy Fold a Galaxy Flip se chlubí lehčím a tenčím tělem, větší baterií a v případě Flipu i výrazně lepší kamerou. To měly být největší slabiny minulé generace a Samsung se zaměřil právě na ně.





Z Fold6 má proti Galaxy Z Fold5 širší přední displej, ostřejší linie (je méně zaoblený) a je lehčí (239 g). To je hmotnost srovnatelná už téměř s běžnými smartphony podobné velikosti. Displej (ten neohebný) chrání Gorilla Glass Victus 2 a hliníkový rám.

U nás bude v prodeji v barvách šedá, modrá a růžová, přičemž na e-shopu Samsungu ještě exkluzivně v bílé a černé. Všechny barvy (i u Flipu) jsou letos matné.

Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Flip6 displeje 7,6″ a 6,3″ 6,7″ a 3,4″ rozměry otevřený: 153,5 × 132,6 × 5,6 mm

zavřený: 153,5 × 68,1 × 12,1 mm otevřený: 165,1 × 71,9 × 6,9 mm

zavřený: 85,1 × 71,9 × 15,1 mm SoC Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 kamera 50 Mpx OIS f/1.8

12 Mpx ultraširokoúhlý

10 Mpx teleobjektiv 3× zoom 50 Mpx OIS f/1.8

12 Mpx ultraširokoúhlý akumulátor 4400 mAh 4000 mAh paměť 1TB/512/256 + 12 GB 512/256 + 12 GB

Z Flip6 potom slibuje zejména lepší kvalitu fotografií, neboť minulé generace sázely hlavně na styl a kamera byla upozaděná. Nyní by měl poskytovat stejně kvalitní fotky jako Galaxy řady S. Napovídá tomu i výraznější provedení modulu s čočkami. Hlavní čočka má 50 Mpx s optickou stabilizací a sekunduje jí ultraširokoúhlý snímač. Pro selfie získala kamera funkci automatického zoomu – v případě, kdy zjistí, že se na fotku nevejdete.

Kapacita akumulátoru se zvedla na 4000 mAh. Vůbec poprvé získává Flip (i Fold) odolnost IP48. Nový Flip bude v prodeji v barvách modrá, žlutá, šedá a zelená, na webu Samsungu potom navíc v bílé, černé a broskvové.

Stylový Galaxy Z Flip6 Autor: Radomír Kejduš

Na každém kroku je vidět označení Galaxy AI a pro uživatele to znamená především několik chytrých funkcí navíc. Ty pracující s hlasem zatím nefungují v češtině, tak jsme si vyzkoušeli ty obrázkové. Například Sketch to Image z vás udělá umělce – nakreslíte nějaký náčrtek a tato funkce z toho vytvoří kresbu či jiný typ grafiky. Podobné je to pak s dokreslováním předmětů do fotografií. Velký smysl zde dává pero S Pen.

Sluchátka Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds v nové generaci přinášejí pro někoho nepříjemnou změnu. Místo kompaktních peciček mají klasickou nožičku trčící z ucha. Podle Samsungu je to kvůli kvalitě zvuku, kdy díky tomu mohli vytvarovat část s reproduktorem, zatímco jiné komponenty vložili právě do nožičky. Mělo by to tedy lépe hrát i lépe sedět v uchu.

Samsung představil dvě verze (Buds3 a Buds3 Pro), které se liší zejména ve form-factoru. Základní sluchátka jsou pecky a verze Pro pak špunty. Vyšší model má navíc dvoupásmové repro s duálním zesilovačem, ambientní režim a malé svítící proužky na nožičkách.

Galaxy Buds3 Pro Autor: Radomír Kejduš

Právě svítící proužky zní napoprvé jako blbinka, reálně jde ale o docela pěkný prvek. A jde případně vypnout. Nová sluchátka umí například i regulovat hlasitost pro každé sluchátko zvlášť, což se hodí pro osoby s poruchou sluchu, případně když posloucháte ve dvou.

Hodinky Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra

Hodinky Galaxy Watch 7 jsou dostupné ve dvou velikostech 40 a 44 mm (podle vkusu je lze označovat za dámské a pánské). Větší Watch Ultra pak mají 47 mm. Samsung vůbec poprvé pojmenoval hodinky jako Ultra – je to prý proto, že jsou výrazně lepší (jak jinak) než předchůdce Watch5 Pro. Tento rok Samsung nepředstavil Watch Classic s otočnou lunetou, které by měly přijít zase ten příští.

Galaxy Watch Ultra a Watch 7 Autor: Radomír Kejduš

Watch Ultra má titanové tělo a masivní design s novým akčním tlačítkem. Displej je sice kulatý, ale tělo hranaté. Na rozdíl od dosavadních modelů také nový způsob uchycení pásku, který s nimi již není kompatibilní. Vůbec poprvé Samsung přidává certifikaci pro slanou vodu a v kombinaci s IP68 s nimi tak můžete plavat i v moři.

Pohání je nový procesor Exynos W1000 (3 nm) a displej typu dynamický AMOLED má mít špičkový jas až 3000 nitů. Půjde o první zařízení s novou verzí Wear OS 5. Bioaktivní senzor má být třikrát přesnější a i GPS nyní podporuje více pásem. Standardní výdrž s 590mAh baterií je 60 hodin (zhruba 3 dny) a při úsporném režimu se dostanete na 100 hodin.

Autor: Radomír Kejduš

Galaxy Watch 7 jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a mají akumulátor o kapacitě 300/425 mAh (podle velikosti). S těmito si zaplavete už jen ve sladké vodě.

Mezi funkcemi najdete třeba multisport, u kterého se nemusíte přepínat mezi různými sporty, ale nastavíte si předem, že nejdřív poběžíte a potom budete dělat něco jiného. Hodinky by to měly rozeznat a správně zaznamenat. Nový je také režim závod (funguje pro běh a kolo), kdy soutěžíte sami se sebou, respektive se svými předchozími výkony. Hodinky dále umí rozeznat blížící se infarkt či měřit spánkovou apnoi (prozatím není aktivní v EU).

Prsten

Dlouho očekávaný Galaxy Ring, na který Samsung láká už pomalu půl roku. Ovšem v první vlně nebude v prodeji v Česku. Můžete si jej však zajet koupit do sousedního Německa a bude vám normálně fungovat. Kromě toho bude v prodeji ve Francii a Velké Británii. Kdy bude dostupný v Česku, zatím není rozhodnuto.

Galaxy Ring má tělo z titanu, bude v prodeji ve třech barvách (černá, zlatá a stříbrná) a 9 velikostech. Má 7 milimetrů na šířku, necelé tři milimetry tloušťku a váží 3 gramy. Splňuje odolnost IP68 a nabitý by měl vydržet 7 dní. Tolik suchá čísla.

Samsung Galaxy Ring Autor: Samsung

Prsten monitoruje hlavně spánek, což u hodinek není příliš pohodlné. V případě Samsungu ani nevyžaduje žádné předplatné jako Oura. Dále sleduje vaši sportovní aktivitu, srdeční tep a u žen i cyklus.

U tohoto typu nositelnosti je důležité zvolit správnou velikost. Na rozdíl od kovového prstenu vám jej zlatník nezvětší. Před koupí dostanete od Samsungu kit pro měření velikosti prstu, kdy si budete moci přesně vybrat vaši velikost. Dostupné jsou podle US šperkařské míry velikosti 5 až 13, což je pro evropské prsty zhruba 49 až 70 mm (obvod prstu).

Ceny a dostupnost

Dnes začíná předprodej a ostrý start je naplánovaný na 24. červenec. Samsung nabízí různé slevy a bonusy a například při koupi dvou zařízení (Fold a sluchátka) vás to může vyjít levněji, než když koupíte jen telefon.