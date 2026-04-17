Ochrana dětí nebo další zásah do soukromí? EU dokončila aplikaci na ověřování věku na internetu

Prakticky od počátku internetu existovaly weby s věkovým omezením, na nichž stačilo jen potvrdit kontextové pole s tím, že vám už bylo 18 let. To bude brzy minulostí, protože se Evropa připravuje na systém plošného ověřování věku pro internetové služby.
Kontrola věku je hotová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila dokončení vhodné aplikace. Ta je dle ní jednoduchá na ovládání a spustíte ji na jakémkoliv zařízení. Při prvotním spuštění se stačí autorizovat pomocí občanského průkazu nebo pasu. Princip je stejný jako když přistupujete na weby státní správy skrze identitu občana.
Kromě věku uživatele aplikace neukládá žádná data, takže jste svým způsobem stále anonymní, otázkou bude, jak to bude v praxi. Při vývoji byl kladen důraz na maximální soukromí a nelze skrze ni uživatele sledovat ani získat přístup k jeho citlivým datům.
Ověření věku skrz toto řešení bude nejspíše v blízké budoucnosti nutné na většině sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů, případně i hrách s chatem, jako je například Roblox. Pokud k němu nedojde, služby budou nejspíše nadále fungovat, ale v omezeném režimu.
Ochrana dětí a možné problémy
Primárním důvodem, proč tato aplikace vznikla, je ochrana dětí na internetu před škodlivým a nelegálním obsahem, ale nabízí se několik problémů. Zatím není jasné, jaká data aplikace ukládá nebo posílá na vzdálené servery. Riziková může být i samotná prvotní autorizace do aplikace, kdy je třeba využít občanský průkaz.
Tento systém může být pro hackerské skupiny velmi atraktivním cílem, protože nejcennější komoditou dneška už dávno není zlato, ale uživatelská data. Jak bude ověřování věku fungovat v praxi, se dozvíme v průběhu letošního roku. Evropská unie navíc usiluje o jeho celosvětové rozšíření, aby bylo možné kontrolovat věk i mimo její území.