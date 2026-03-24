PlayStation dostane generování snímků pro plynulejší obraz. Sony ho chystá spolu s AMD

Od roku 2024, kdy Nvidia přišla s DLSS 3 a jeho technikou generování interpolovaných snímků pomocí AI místo jejich skutečného vykreslování enginem hry, se tato technologie úspěšně rozmohla v hraní na PC – alternativu nabízí AMD i Intel. Zatím ale není běžná v herních konzolích – například Sony PlayStation 5 ani vylepšená výkonnější verze PS5 Pro ji nenabízí. To se ale má změnit, Mark Cerny ze Sony potvrdil, že tuto novinku firma chystá.
Otázka těchto FPS vylepšujících (ať už reálně, nebo zdánlivě) technologií na konzolích PlayStation se teď stala aktuální: V podobném čase jako nové FSR 4.1 od AMD přichystala také společnost Sony novou verzi a tento měsíc na konzolích PlayStation 5 Pro zpřístupnila technologii PSSR 2. Ta je druhou a vylepšenou generací upscalingu na jejích konzolích. Postupně se dostává do různých her – nebude totiž automaticky nahrazovat původní verzi upscalingu, aktualizace her budou manuální. Aktuálně už PSSR 2 už mají nebo brzo budou mít tyto hry:
- Silent Hill 2
- Silent Hill f
- Dragon Age: The Veilguard
- Control
- Alan Wake 2
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Nioh 3
- Rise of the Ronin
- Monster Hunter Wilds
- Dragon’s Dogma 2
- Crimson Desert
- Resident Evil Requiem
- Assassin’s Creed Shadows (plánováno)
- Cyberpunk 2077 (plánováno)
Generování snímků zatím není, ale bude
PSSR 2 zlepšuje obrazovou kvalitu, týká se ale jen škálování rozlišení. Na rozdíl od technologie FSR, kterou AMD nabízí pro GPU Radeon, neobsahuje funkci generování snímků, která zdvojnásobuje zdánlivou snímkovou frekvenci vkládáním interpolovaných snímků (či jak se někdy s větší či menší nadsázkou říká, „fake snímků“).
Když teď AMD v ovladačích pro Radeony uvolnilo novou verzi FSR 4.1, zmínil na bývalém Twitteru Mark Cerny, že jde o produkt spolupráce Sony a AMD a že na stejném základě jako FSR 4.1 je založený právě i nový upscaling PSSR 2 v konzolích PlayStation 5 Pro. Logicky to klade otázku, proč Sony nenabízí hráčům možnost na konzolích používat generované snímky, když AMD coby dodavatel GPU má možné řešení k dispozici.
Mark Cerny na tuto otázku odpověděl Digital Foundry a prozradil, že i generování snímků v rámci FSR je technologií, kterou AMD vyvinulo se Sony společně (což možná mluví ne o původní verzi z FSR 3, ale o nové verzi generování snímků používající AI, kterou AMD uvedlo v prosinci v rámci balíku technologií FSR Redstone). Cerny je údajně s tím, jak generování snímků v FSR vypadá, spokojený, a potvrdil, že firma počítá s tím, že ho také na platformě PlayStation zpřístupní.
Je to zřejmě poprvé, co tyto plány firma prozradila, byť asi ještě nelze hovořit o tom, že by šlo o úplně oficiální slib. Vydání totiž není nijak blízko. Cerny zmínil, že se těší až bude k této novince moci říct víc, ale současně uvedl, že firma v oblasti PSSR či FSR neplánuje na letošek už žádné další aktualizace schopností konzole PS5 Pro (mimo již nyní vydaný upscaling PSSR 2).
Až v roce 2027
To znamená, že generování snímků je zřejmě plánováno jak novinka až pro rok 2027, budete na něj tedy docela dlouho čekat (zvlášť pokud termín vydání bude opět v březnu jako u PSSR 2). Pokud dokonce firma nemá v plánu tuto funkci poskytnout až v příští generaci konzolí (PlayStation 6).
Doufejme, že aspoň půjde o dopředu připravený rozjezd, kdy bude technologie hned dostupná a odladěná ve významných hrách.