Pozor na RGB LED v počítači, UV zářením můžou poškodit hardware. Jestli i zdraví, těžko říct

Kuriózní „skandálek“ se teď vynořil na internetu: Zdá se, že pokud máte v počítači ozdobnou iluminaci z RGB LED, jejich svícení nemusí být čistě kosmetickým efektem, který nemá na hardware žádný vliv. Uživatelé na sociálních sítích si všimli, že iluminace se může nevratně takříkajíc podepsat na vašem hardwaru, například na grafické kartě, kterou máte vedle RGB pamětí. Jestli to může mí i nějaké dopady na uživatele, to těžko říct.

Na Redditu se objevili uživatelé s grafickými kartami od MSI, Asusu a Gigabyte, jejich backplate měl „vypálené“ stopy od pamětí, které byly instalované ve slotech nad zadní částí grafiky. Patrně jde o „vyšisování“ barviva v materiálu, které způsobilo světlo z RGB LED na sousedních modulech DDR4 či DDR5, jejichž stopa je jasně patrná. Zdá se, že některé paměti svítí dostatečně silně na to, aby k tomuto vedly.

Barvu asi může vybělit i běžné viditelné světlo nebo tepelné vyzařování, ale vzhledem k intenzitě je možné, že tito uživatelné měli moduly (v jednom případě to byly Vengeance RGB od Corsairu) osazené takovými RGB LED, které vyzařují kromě viditelného spektra také nějaké ultrafialové (UV) záření. Podobným jevem asi mohou být ovlivněné i nejrůznější další plastové komponenty nebo barevné úpravy na nich. To, že se věc projevila zrovna na grafických kartách, je asi spíš shoda okolností.





UV z RGB LED?

Zatímco v případě grafiky by toto na funkci rostlináře nemělo mít vliv, u uživatele teoreticky ano. UV záření má negativní vliv na zdraví a vystavení se tomuto záření může být spojené s poškozením zraku, změnami DNA v kůži a případně vznikem rakoviny. Těžko říct, zda je vyzařování u dotyčného počítačového hardwaru v takové intenzitě, aby mohlo vést ke zvýšenému riziku zdravotních problémů – je slušná šance, že ne.

Sklo na bočnici počítače by mělo minimálně část UV záření blokovat. Je však neprůhledné jen pro střední a krátké vlnové délky záření UVC a UVB, zatímco záření UVA nad vlnovými délkami delšími, zhruba nad 300–350 nm, z většiny propouští.

Nicméně záření UVA by mělo být relativně nejméně škodlivé, proto se používá i pro různé dekorační fluorescenční účely. Před nějakými dvaceti lety byly mimochodem UV zářivky a fluorescenční ventilátory z průhledného plastu, svítícího při ozáření UV zdrojem, docela populární i jako ozdoba vytuněných počítačů.

Je třeba říct, že stejně tak vám UVA propouští skleněná okna z venkovního prostředí a pravděpodobně mnohem větší dávky absolvujete při pobytu venku. Nebezpečné by UVA mohlo být při delším vystavení a hlavně při pohledu do zdroje tohoto záření, což se asi u RGB LED v počítači zrovna stát může, protože komponenty můžete mít při práci v zorném poli a asi vás nenapadne, že by vám třeba paměti neměly svítit do očí.

Paměti Corsair Vengeance RGB Autor: Corsair

Je docela dobře možné, že hodně RGB LED komponentů, které se různě v Asii vyrábí, nemusí být moc kontrolované na úrovně UV záření, které vypouštějí, a dovážený hardware také asi většinou není testován zrovna na tyto vlivy. Na druhou stranu se v tomto případě hodně viditelného vyšisování také mohla projevit prostě špatná stabilita barviva v materiálu. To by normálně stárlo rovnoměrně, takže by si zesvětlení nikdo nevšiml, ale když blízké LED na kartě vysvítí vzor, začne být stárnutí barviva nápadné.

Horší by bylo, kdyby byl použitý třeba nějaký materiál, který těmito vlivy křehne. V dávnější minulosti se na deskách používaly čipy s BIOSem, které se mazaly UV zářením, ale „okno“ pro tento účel na nich bývá zespodu a taková základní deska asi obvykle s moderním RGB LED používaná nebude.

Zdroje: Reddit (1, 2), VideoCardz