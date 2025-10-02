Předplatné Disney+ zdražuje. Pro někoho dříve, pro jiné později. Jak jste na tom vy?

Disney+ dává českému a slovenskému trhu před blížícími se Vánoci nepříjemné překvapení a zvyšuje ceny předplatného. A aby to nebylo tak jednoduché, zkraje podzimu se zvýšení dotkne pouze určitého procenta předplatitelů.
Noví za dráž, stávající až od listopadu
Nové dražší sazby platí pro uživatele, kteří si pořídili předplatné Disney+ po 30. září 2025. Pro ty už platí nové měsíční ceny 219 Kč (2190 Kč ročně) za Disney+ Standard, případně 359 Kč (3590 Kč ročně) za Disney+ Premium.
Uživatelům, kteří mají předplatné Disney+ delší dobu (tedy zaregistrované před 30. zářím 2025), se nové ceny promítnou až od 4. listopadu 2025. A aby zmatků nebylo málo, pokud máte roční předplatné pořízené před 30. zářím 2025, změna cen se ve vašem zúčtovacím období projeví až od 25. listopadu 2025.
K oběma tarifům je možné za 139 Kč měsíčně přikoupit přidání dalšího člena nebo příbuzného, který s vámi nesdílí domácnost. Každé předplatné Disney+ může mít jen jednoho přidaného člena, musí být plnoletý a sám nesmí mít žádné aktivní předplatné Disney+. Tento přidaný člen navíc nemůže streamovat na více než jednom zařízení.
zdroj: Disney