Cnews.cz  »  Internet  »  Předplatné Disney+ zdražuje. Pro někoho dříve, pro jiné později. Jak jste na tom vy?

Internet

Předplatné Disney+ zdražuje. Pro někoho dříve, pro jiné později. Jak jste na tom vy?

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Cnews (s využitím DALL-E)
Zatímco někteří si zvýšený ceník „užijí“ už nyní, uživatelé s dřívější registrací se ještě pár měsíců mohou koukat za staré ceny.

Disney+ dává českému a slovenskému trhu před blížícími se Vánoci nepříjemné překvapení a zvyšuje ceny předplatného. A aby to nebylo tak jednoduché, zkraje podzimu se zvýšení dotkne pouze určitého procenta předplatitelů.

Noví za dráž, stávající až od listopadu

Nové dražší sazby platí pro uživatele, kteří si pořídili předplatné Disney+ po 30. září 2025. Pro ty už platí nové měsíční ceny 219 Kč (2190 Kč ročně) za Disney+ Standard, případně 359 Kč (3590 Kč ročně) za Disney+ Premium.

Uživatelům, kteří mají předplatné Disney+ delší dobu (tedy zaregistrované před 30. zářím 2025), se nové ceny promítnou až od 4. listopadu 2025. A aby zmatků nebylo málo, pokud máte roční předplatné pořízené před 30. zářím 2025, změna cen se ve vašem zúčtovacím období projeví až od 25. listopadu 2025.

hacking_tip

Rozdíly mezi Disney+ Standard a Disney+ Premium

Rozdíly mezi Disney+ Standard a Disney+ Premium

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

K oběma tarifům je možné za 139 Kč měsíčně přikoupit přidání dalšího člena nebo příbuzného, který s vámi nesdílí domácnost. Každé předplatné Disney+ může mít jen jednoho přidaného člena, musí být plnoletý a sám nesmí mít žádné aktivní předplatné Disney+. Tento přidaný člen navíc nemůže streamovat na více než jednom zařízení.

Sdílení YouTube Premium s kamarády pomalu končí. Google přitvrzuje s vymáháním pravidel Přečtěte si také:

Sdílení YouTube Premium s kamarády pomalu končí. Google přitvrzuje s vymáháním pravidel

zdroj: Disney

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Chystáte se u nadcházejících voleb ztotožnit elektronicky?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Z našich webů

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI