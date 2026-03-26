Soud rozhodl: Instagram a Youtube způsobují dětem závislost a deprese, musí vyplatit odškodné

Americká porota rozhodla v jednom z prvních případů, který přímo propojil fungování sociálních sítí se vznikem návykového chování. Žaloba mířila na platformy společnosti Meta a na Youtube, spadající pod Google. Klíčová otázka zněla, zda samotný princip těchto služeb (především algoritmické doporučování obsahu) vědomě podporuje nadměrné používání. Porota dospěla k závěru, že technologické firmy nesou část odpovědnosti za škody spojené se vznikem závislosti.
Maximalizace času na sítích
Žalující strana, kterou byla dvacetiletá žena tvrdila, že jsou tyto platformy navrženy tak, aby maximalizovaly čas strávený online. Využívají přitom psychologické mechanismy podobné hazardním hrám. Zvláštní důraz kladou na děti a dospívající, u nichž se podle žalobců častěji objevují projevy závislosti, úzkosti nebo deprese.
Obhajoba technologických společností naopak stavěla na tom, že hlavní odpovědnost leží na uživateli a jeho okolí. Firmy poukazovaly na existující nástroje pro kontrolu času online i rodičovské ochrany a zpochybňovaly přímou souvislost mezi používáním sociálních sítí a klinickou závislostí.
Soud se přiklonil na stranu žalující strany a firmám nařídil vyplatit odškodné ve výši 3 milionů dolarů (asi 63,5 milionu korun). Meta z této částky vyplatí 70 %, zbylých 30 % Google. Žaloba kromě těchto dvou společností směřovala i na společnost Snap a její síť Snapchat, stejně jako na TikTok. Těm se ale povedlo spor s žalující stranou urovnat ještě před začátkem soudu.
Žena vystupující pouze pod iniciály KGM uvedla, že se na Youtube stala závislou v 6 letech a v 9 poté i na Instagramu. O rok později se u ní rozvinuly deprese vedoucí k sebepoškozování. Žaloba nesměřovala přímo na obsah sociálních sítí, ale na algoritmy jako jsou nekonečné skrolování, automatické přehrávání videí a doporučovací mechanismy.
Obě společnosti se proti rozhodnutí soudu odvolaly, stane-li se ale pravomocným, může jít o velmi důležitý precedent. Na velké platformy by mohly směřovat další žaloby, které by je mohly donutit ke změnám ve svých algoritmech a základních principech současného fungování.
Zdroj: Reuters