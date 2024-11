Procesor ARM v PC jako normální věc: Windows pro ARM poprvé můžete stáhnout a sami nainstalovat

Už dlouho se Microsoft snaží rozběhat Windows na platformě ARM a docílit toho, aby se na ní tento operační systém a aplikace pro něj daly používat stejně jako dnes na procesorech AMD a Intel. Notebooky s Windows 10 a 11 jsou na trhu od roku 2018, i když až letos s procesory Snapdragon X Elite se dá říct, že jsou seriózní „hrozba“. Po celou dobu ale funguje divný stav, kdy se ARM Windows nedají normálně sehnat mimo předinstalované počítače.

Windows 10 a Windows 11 pro počítače ARM sice nejsou tak limitovaná a uzavřená platforma jako někdejší Windows 8 RT na tabletech, ale pořád nefungují tak, jak je v PC normální – že si můžete opatřit nějaký hardware, separátně stáhnete médium Windows, nainstalujete a ono to funguje. ARM Windows oproti tomu normálně seženete jenom předinstalované na počítači, což může být docela problém, pokud se třeba rozbije SSD a je třeba instalovat od nuly.

Možnosti, jak dostat Windows na nějakou jinou ARM desku nebo třeba Raspberry Pi, byly dost klikaté. Museli jste registrovat do Insider programu (takž se jednalo jen o zkušební, ne stabilní verze) a i tak se nedaly stáhnout přímo instalační obrazy (ISO), z nich se dá přímo udělat instalační médium. Microsoft touto cestou nabízel jen obrazy virtuálního disku pro virtualizaci.





Nyní ale Microsoft oficiálně vydává Windows 11 pro ARM jako samostatný produkt se vším všudy. A součástí toho jsou i instalační média. Nevíme tedy, jestli někde budou a prodej i fyzická, v dnešní době systém obvykle stahujete přes internet a z ISO si pak vyrobíte sami instalační USB „flasku“. Ale přesně tyto ISO soubory s instalačním médiem se teď poprvé dají po ARM verzi Windows 11 stáhnout, najít je můžete zde.

Obraz se dá použít k čisté instalaci do virtuálního stroje (to by mohlo asi být zajímavé pro uživatele počítačů Apple, nebo uživatele notebooku s ARM Windows, kteří chtějí mít další instanci Windows virtuálně přes Hyper-V), na fyzický hardware, nebo z něj lze instalaci (zejména asi upgrade) spustit přímo z běžících Windows.

Tato verze vydaná pro veřejnost je konkrétně Windows 11 2024 Update (tzv. „24H2“), obrazy instalátorů starších verzí asi k mání nebudou.

Samostatné instalační médium (ISO) Windows 11 pro procesory ARM na webu Microsoftu Autor: Microsoft, snímek Cnews

Operační systém je samozřejmě jedna věc, druhou je, zda se ARM hardware, na který ho zkusíte dostat, bude dát provozovat. Obvykle vám asi mohou chybět ovladače pro různá zařízení, grafickou kartu a podobně. Podle některých informací přímo na médiu chybí některé ovladače pro starší ARM notebooky s procesory Snapdragon, takže je před instalací nutné je ručně do média přidat. Ovšem aktuální procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a Plus mají fungovat „out of the box“, instalační ISO lze pro ně použít tak, jak je.

Tímto možná na první pohled symbolickým krokem by se snad z ARMu mohla pomalu stát standardnější platforma, kde budou eventuálně dostupné i ty potřebné ovladače a už nebude platit princip známý z mobilních telefonů, kde operační systém a zařízení jsou siamské dvojče. A místo toho pružnější a svobodnější režim známý z klasických PC na platformě x86.

Nynější vydání obrazů po jejich dlouhé absenci možná souvisí s tím, že doteď byly Windows na ARMu vlastně oficiálně Windows na Snapdragonu – MS na jejich vývoji spolupracoval s Qualcommem a ten měl výměnou za to mnohaletou exkluzivitu. Ta ale má prý brzo skončit nebo již skončila. Je proto možné, že nedostupnost instalačních médií a obrazů měla takovouto příčinu.

Doufejme, že se s tímto změní i přístup k hardwaru a Windows začnou být podporovány na širším množství ARM procesorů, nebo aspoň na nich půjdou provozovat, když už to nebude přímo oficiální podpora. Ať už je to hardware od Applu, ARM procesory pro servery (které by se měly dát používat i jako pracovní stanice), nebo to Raspberry Pi, které je teď až na své dost omezené GPU sice pomalejším, ale poměrně dospělým počítačem, který může mít 8 GB RAM a plnotučné NVMe SSD (byť opět s omezeným výkonem).

Zdroje: Microsoft (1, 2), VideoCardz