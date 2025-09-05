Procesory Intel dostanou upgrade výkonu, desky Asus mají oficiální podporu nových rychlejších pamětí

Nestává se moc často, že by se po vydání nějakého produktu zpětně zlepšily parametry. Procesory Arrow Lake (Core Ultra 200) pro desktop od Intelu by mohly být jeden takový případ, nebo přesněji by to mohly být základní desky od Asusu pro ně. Firma teď totiž oficiálně navýšila rychlosti pamětí, které desky platformy LGA 1851 s procesory Arrow Lake podporují. Dost možná to ukazuje, co přijde s novou generací procesorů.
Asus nyní oznámil, že jeho desky s čipsety Intel generace 800 – což jsou modely pro desktopové procesory Intel Core Ultra „Arrow Lake“ se socketem LGA 1851 – podporují oficiálně rychlost pamětí DDR5–7200. Jde o navýšení z původních specifikací, protože samotné procesory Intel Arrow Lake oficiálně podporují pouze DDR5–6400. Jejich specifikace Asus samozřejmě změnit nemůže, ovšem firma teď tvrdí, že její desky tuto rychlost zvládnou.
Nejde přitom o přetaktování pamětí pomocí profilů XMP. Je přímo řečeno, že jde o nepřetaktované nastavení DDR5–7200 dle standardu JEDEC – 7200 MHz efektivně s časováním CL58–58–58–115 a nastavením děličky řadiče pamětí na 1:2. A při nezvýšeném napětí 1,1 V. Asus tuto rychlost demonstroval na desce Prime Z890-P s dvojicí 16GB modulů DDR5–7200 od Kingstonu. Jako procesor byl použitý Core Ultra 7 265K.
DDR5–7200 v nové generaci CPU?
Asi to ovšem nemusí znamenat, že všechny možné moduly DDR5–7200 budou fungovat, jelikož velké množství kombinací desek, procesorů a pamětí ve světě PC vždy znamená určitou nejistotu. Krok Asusu nicméně může být zajímavý z jiného důvodu. Intel by teď měl chystat k vydání refresh procesorů Arrow Lake – první z modelů, Core Ultra 7 365K, se tento týden objevil v databázi výsledků benchmarku GeekBench.
Od této refreshové generace procesorů se čekalo, že zvýší frekvence, jelikož už je víceméně jasné, že budou používat stejný křemík bez zvýšení počtu jader nebo změn architektury (plány na vytvoření výkonnějších modelů s až 40 jádry v rámci tohoto refreshe byly již dříve zrušené). Nicméně dosavadní úniky nějaká významná navýšení taktů zatím neukázaly.
Ale je možné, že jedním ze zlepšení těchto CPU bude právě oficiální podpora rychlejších pamětí, tedy DDR5–7200. Asus sice tuto novinku prezentuje bez spojení s novou generací CPU, to však je očekávatelné. Intel zatím nové procesory neoznámil, a Asus o nich proto nemá dovoleno mluvit. Oznámení jen týdny před očekávaným vydáním modelů Core Ultra 300 ale naznačuje, že tato podpora je nejspíš určená právě pro ně.
Paměti DDR5–7200 přinesou teoreticky o osminu (12,5 %) lepší paměťovou propustnost, což může zlepšit výkon například v mnohovláknových aplikacích. Je třeba říct, že desktopová PC, zejména ta herní, typicky využívají paměti přetaktované pomocí profilů XMP na ještě vyšší úroveň, takže pro ně zvednutí „JEDEC“ specifikace nemusí mít význam. Je ale také možné, že spolu s podporou vyšších rychlostí dle standardu JEDEC bude u nových procesorů možné také dosáhnout vyšších přetaktovaných rychlostí, a toto by pak přineslo i rychlejší XMP moduly.
Vydání procesorů Intel Core Ultra 300 pro desktop (tedy onoho refreshe Arrow Lake) by mělo nejspíš nastat někdy v říjnu nebo listopadu, jelikož to je obvyklý termín, kdy Intel vydává nové generace desktopových procesorů v 125W řadě „K“ pro nadšence.
Zdroje: Asus, VideoCardz