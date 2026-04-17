Zpřístupnili celé Spotify na torrentech, teď mají zaplatit 322 milionů dolarů. Jenže je nikdo nezná

Matěj Vlk
Dnes
Spotify Anna's Archive
Byť soud stanovil odškodnění ve vysoké výši, reálně jej nemá kdo zaplatit.
Anonymní skupina Anna's Archive postupně stáhnula takřka kompletní katalog Spotify a následně jej šířila dál, především pomocí torrentů. Soud nařídil odškodné 322 milionů, to ale nemá kdo zaplatit.

Americký soud přiznal společnosti Spotify a skupině velkých vydavatelství odškodné 322 milionů dolarů v případu projektu Anna’s Archive. Podle žaloby měli jeho provozovatelé bez souhlasu držitelů práv systematicky stahovat a indexovat téměř celý katalog komerčních hudebních nahrávek.

Bezprecedentní rozsah

Podle rozhodnutí soudu provozovatelé Anna’s Archive využívali automatizované nástroje k hromadnému získávání hudebních souborů ze Spotify. Nešlo přitom o ojedinělé porušení pravidel, ale o soustavnou činnost v bezprecedentním rozsahu měřítku. Do Anna’s Archive se postupně dostal takřka celý katalog Spotify, který zabíral přes 300 TB dat a čítal přes 256 milionů skladeb. Takto získaný obsah následně zamířil na torrenty a další tradiční pirátské platformy.

Soud vydal tzv. rozsudek pro zmeškání, protože se zástupci Anna’s Archive řízení neúčastnili. Soud tak vycházel především z argumentace žalobců, primárně tedy Spotify a Universal Music Group, Warner Music Group a Sony Music Entertainment. Výsledná částka 322 milionů dolarů odpovídá kombinaci zákonných náhrad za rozsáhlé porušování autorských práv. Spotify by z této částky mělo patřit 301 milionů, po 7 milionech si rozdělí zbylé společnosti. Rozhodnutí kromě finanční sankce zahrnuje také zákaz dalšího šíření a nakládání s chráněným obsahem.

Web Anna's Archive shromažďuje primárně knihy a vědecké studie.

Případ má širší dopad i na ekosystém tzv. stínových knihoven (shadow libraries), které se dlouhodobě pohybují na hraně autorského práva nebo zcela mimo něj. Zatímco dosavadní spory se soustředily hlavně na knihy a akademický obsah, spor s Anna’s Archive se stane precedentem i pro multimediálních obsah.

Otevřenou otázkou zůstává, nakolik je možné tak vysoké odškodné skutečně vymoci. Anna’s Archive i další obdobné projekty jsou anonymní a decentralizované a v praxi tak neexistuje šance na vyplacení odškodného.

Ještě kvalitnější hudba ze Spotify: výhradní režim obchází Windows a nadchne audiofily

Zdroj: Engadget

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO