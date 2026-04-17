Zpřístupnili celé Spotify na torrentech, teď mají zaplatit 322 milionů dolarů. Jenže je nikdo nezná

Americký soud přiznal společnosti Spotify a skupině velkých vydavatelství odškodné 322 milionů dolarů v případu projektu Anna’s Archive. Podle žaloby měli jeho provozovatelé bez souhlasu držitelů práv systematicky stahovat a indexovat téměř celý katalog komerčních hudebních nahrávek.
Bezprecedentní rozsah
Podle rozhodnutí soudu provozovatelé Anna’s Archive využívali automatizované nástroje k hromadnému získávání hudebních souborů ze Spotify. Nešlo přitom o ojedinělé porušení pravidel, ale o soustavnou činnost v bezprecedentním rozsahu měřítku. Do Anna’s Archive se postupně dostal takřka celý katalog Spotify, který zabíral přes 300 TB dat a čítal přes 256 milionů skladeb. Takto získaný obsah následně zamířil na torrenty a další tradiční pirátské platformy.
Soud vydal tzv. rozsudek pro zmeškání, protože se zástupci Anna’s Archive řízení neúčastnili. Soud tak vycházel především z argumentace žalobců, primárně tedy Spotify a Universal Music Group, Warner Music Group a Sony Music Entertainment. Výsledná částka 322 milionů dolarů odpovídá kombinaci zákonných náhrad za rozsáhlé porušování autorských práv. Spotify by z této částky mělo patřit 301 milionů, po 7 milionech si rozdělí zbylé společnosti. Rozhodnutí kromě finanční sankce zahrnuje také zákaz dalšího šíření a nakládání s chráněným obsahem.
Případ má širší dopad i na ekosystém tzv. stínových knihoven (shadow libraries), které se dlouhodobě pohybují na hraně autorského práva nebo zcela mimo něj. Zatímco dosavadní spory se soustředily hlavně na knihy a akademický obsah, spor s Anna’s Archive se stane precedentem i pro multimediálních obsah.
Otevřenou otázkou zůstává, nakolik je možné tak vysoké odškodné skutečně vymoci. Anna’s Archive i další obdobné projekty jsou anonymní a decentralizované a v praxi tak neexistuje šance na vyplacení odškodného.
Zdroj: Engadget