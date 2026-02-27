Procesory Intel se samými velkými jádry „Bartlett Lake“ v Z790 deskách? Potvrzeno, že to Intel nedovolí

Tento týden jsme psali o modelech a specifikacích procesorů Bartlett Lake, které se překvapivě objevily jako alternativa k hybridním procesorů s jádry E-Core. Bartlett Lake je v podstatě verze procesoru Raptor Lake, která místo E-Core další velká jádra (P-Core). Dnes by mohla být zajímavá tím, že používá LGA 1700 desky a podporuje paměti DDR4. Bohužel teď máme další potvrzení, že Intel je neplánuje prodávat běžným uživatelům.
Core 9 273PQE v Z790 desce Asus?
Dnes se objevily zprávy o možném použití těchto procesorů v PC deskách, které zdánlivě dávaly naději na to, že by mohlo neoficiálně jít o možnost upgradu pro majitele LGA 1700 desek. Leaker s přezdívkou wxnod totiž na Twitter dal fotografii nejvyššího modelu Bartlett Lake, Core 9 273PQE s 12 velkými jádry a 24 vlákny, v něčem co vypadá jako desktopová deska pro běžné PC. To hned vyvolalo naděje, že by se přece jenom mohly tyto procesory dostat do běžné distribuce. Předtím sice již firma ASRock oficiálně sdělila, že její desky je podporovat nebudou, ale pořád tu byla možnost, že jiní výrobci podporu dodají.
Web VideoCardz si dal práci a podle fotografie ukazující jen okolí socketu dovodil, že jde o základní desku ROG Maximus Z970 Apex od Asusu, což rozhodně je deska pro spotřebitelská PC, byť hodně drahá a mířená na nadšence a extrémní přetaktování. Nejednalo by se tedy určitě o žádnou „levnou alternativu“, ale je logické, že pokud by podpora v BIOSu byla na jedné desce, nejspíš by ji dostaly i další. Pokud by tedy nešlo o nějakou speciální funkci pro experimenty s profesionálním přetaktováním v rámci marketingu a soutěží, kdy by tyto BIOSy třeba ani nebyly veřejně dostupné.
Ne, Bartlett Lake nenabootuje
Bohužel se ale zdá, že naděje byly plané. Původem fotografie se ukázalo být fórum Overclock.net, kde ji ve středu zveřejnil uživatel Talon2016, který si procesor opatřil pro experimentování. Přímo v původním příspěvku ale potvrzuje, že v deskách pro desktopová PC nenastartuje – podle všeho je to někde na úrovni firmwaru blokováno.
Talon2016 přitom nezůstal u prostého vyzkoušení, zda to „třeba přece jenom nepůjde“. Stáhl BIOSy desek pro embedded a průmyslové použití, které Bartlett Lake podporují, a extrahoval z nich mikrokódy pro CPU s cílem transplantovat je do BIOSů pro desktopové desky. Bohužel se ukazuje, že tudy asi cesta nepovede – podle tohoto uživatele se ukázalo, že v průmyslových deskách je stejná verze mikrokódu, takže to, co zamezuje fungování Bartlett Lake na běžných LGA 1700 deskách asi není přímo tento mikrokód procesoru.
Je nicméně také možné, že dané BIOSy ještě nemají podporu opravdového nehybridního Bartlett Lake, ale jen starších embedded procesorů, které oficiálně také mají označení Bartlett Lake, ale jde ve skutečnosti o přeznačené čipy Raptor Lake a Alder Lake.
Různé průmyslové desky s podporou Bartlett Lake by teoreticky mohly být alternativa při stavbě nových počítačů, ale obyčejně nebudou mít pro herní PC vhodné provedení například co se týká portů, ale také BIOSu. Tyto desky ani nebudou podporovat XMP u pamětí, což by byl zásadní problém pro herní výkon. O jakémkoli přetaktování CPU pak také nebude moci být řeč, i samotné CPU je ostatně zamknuté. Pokud byste od Bartlett Lake očekávali opravdové nadšenecké vyblbnutí, potřebovali byste tedy stejně, aby Intel vydal oficiální nadšenecký „K“ model pro Z790 a Z690 desky.
Talon2016 ale spolu s dalšími uživateli plánuje další pokusy, takže není vyloučeno, že se ještě Bartlett Lake podaří zprovoznit deskách pro běžná PC. Pak by bylo možné s ním použít alespoň přetaktování pamětí a zřejmě také upravit limity spotřeby. Poté by tedy nemuselo hraní na těchto CPU být marné, bylo by to ekvivalentní možnostem, které jsou v ladění ne-K procesorů a na B660 a B760 deskách. Budeme tento vývoj sledovat a pokud by došlo k úspěchu, budeme vás informovat.
Používání těchto CPU by pak ale vyžadovalo od uživatelů úpravy BIOSů nebo sehnání upraveného BIOSu například na podobných fórech. To už naštěstí není taková věda a komplikace jako kdysi, protože funkce USB Flashback umožňují nahrání takových upravených BIOSů i snadnou opravu v případě, že nebudou fungovat. Pořád to ale nebude pro každého a je tu potenciální bezpečnostní riziko, že ochotný poskytovatel upravených BIOSů zanese do binárky nějaký škodlivý software.
Samotné procesory se dají zřejmě už koupit například v obchodech jako je Mouser, ale ceny jsou zatím vysoko. Core 9 273PQE s 12 jádry stojí 18 tisíc a dodací doba je 8 týdnů. Pro herní počítač s LGA 1700 deskou je tak pořád lepší potlačit odpor k E-Core a koupit běžný procesor Core 14. generace.