Procesory Intelu budou zrát jako víno (nebo AMD). Slibuje opravy, které zlepší výkon Arrow Lake

O procesorech AMD obecně panuje představa, že je firma vydává časně a ještě po vydání dolaďuje platformu (firmware, ovladače a další věci). To znamená, že výkon se pak ještě zlepší, ale na druhou stranu ze začátku není stoprocentní. Hodně to vyniklo u Ryzenů 9000, ale vypadá to, že letos stejný příběh může nastat i u Intelu. Jeho procesory Core Ultra 200S prý také ještě neukázaly svou pravou sílu a ještě zrychlí. Dočkají se rehabilitace?

Zní to jako situace s Ryzenem 9000 přes kopírák. V recenzích (ovšem naznačovaly to už i oficiální materiály Intelu) se ukázalo, že zejména herní výkon nové generace desktopových procesorů, Intel Core 200S (kódovým označením Arrow Lake) na platformě LGA 1851 trochu zklamal. V mnoha hrách je novinka výrazně pozadu nejen za konkurencí, ale i za předchozí generací Intelu, 7nm procesory Raptor Lake (Core 13. a 14. generace). Je třeba říct, že Ryzeny 9000 takováto regrese nejsou, takže míra „zklamání“ je u Intelu asi objektivně větší.

Arrow Lake „fine wine“

Stejně jako u Zenu 5 se ale zřejmě ještě obrázek může zlepšit, Intel totiž chystá opravy či zlepšení, které by údajně herní výkon měly vylepšit. Řekl to Robert Hallock z technického marketingu Intelu (můžete si ho ze stejné role pamatovat i u AMD, Intel ho přetáhl loni v létě) v rozhovoru pro HotHardware, který se vydání Arrow Lake věnoval.





Podle přiznání Hallocka vydání nedopadlo podle plánu, a Intel tedy není s výsledky spokojen, přičemž podle Hallocka je to způsobeno zejména novostí platformy a Intel na těchto nedostatcích rozhodně chce pracovat. Aktuální výkon kvůli tomu není plně podle očekávání Intelu – respektive, alespoň v některých situacích. Podobně jako AMD u Ryzenů 9000 má Intel určité vlastní testování a projekce výkonu a podle firmy v řadě recenzí realita dopadla hůř, než by měla. A právě u těchto deficitů by se výkon mohl zlepšit. Tyto případy se mají týkat zejména herního výkonu, asi ne tolik aplikačního výkonu.

Hallock nesdělil přesné příčiny, ale je jich více. Některé problémy zatím Intel stále analyzuje, může jít například o negativní vliv způsobený některými nastaveními v BIOSu nebo operačního systému. Nejde tedy zřejmě o nějaký jediný problém (což by se dalo přirovnat k absenci optimalizací pro prediktor větvení ve Windows u procesorů AMD).

Jeden z problémů je latence pamětí, která by podle Hallocka měla obyčejně být někde okolo 75–85 ns, ale v některých extrémních případech se systém může dostat až na čísla okolo 180 ns, což by měla být chyba. Takovéto nečekaně špatné latence by měly být jedna z věcí, která bude opravena a zlepší herní výkon (ale pokud už váš systém vykazoval onu správnou latenci okolo 80 ns, toto pro něj změnu nepřinese). Latence pamětí ale není jediný faktor, podle Hallocka se jich může vyskytnout mnoho a největší výkonnostní problémy u Arrow Lake by asi často mohly být výsledkem kombinace víc takových příčin.

Oficiální benchmarky ukazované Intelem by pravděpodobně měly představovat výkon se správně optimalizovanou platformou Autor: Intel

Arrow Lake dostane opravy zlepšující výkon, čekejte je koncem měsíce

Důležitá informace je, že nejde jenom o to, že má Arrow Lake a platforma LGA 1851 různé problémy vedoucí k horšímu než očekávanému výkonu, ale minimálně část z těchto problémů má být ještě opravena nebo nějak řešena, takže ve výsledku dojde ke zlepšení ve výkonu procesorů. Podle Hallocka by měly nějaké takovéto opravy či optimalizace vyjít koncem nynějšího měsíce (listopadu) nebo začátkem příštího (prosince). Pro příznivce Intelu je tu tedy důvod k optimismu, procesory Arrow Lake by se tedy měly ve výkonnostních grafech v testech minimálně o něco zlepšit.

Jak velká zlepšení výkonu se dají od tohoto „zrání“ čekat, není jasné. Robert Hallock nijak nenaznačil, o jaké rozdíly se může jednat v typickém případě. Ony extrémní případy, které vedly ke 180ns latenci pamětí, by měly ve hrách vidět velké zlepšení – ale takto velké problémy nejspíš také byly jen ve vzácných případech.

U Ryzenů 9000 byly různé opravy či optimalizace po vydání nakonec celkem příjemné překvapení, uvidíme tedy, zda se výrazně zlepší i situace procesorů Arrow Lake a platformy LGA 1851. To, že byla vydána v poměrně nezralém stavu (přesněji řečeno: méně zralém, než bývalo u Intelu zvykem), je pravda. Bylo to dokonce včetně určitých nestabilit, které zmiňovali recenzenti. Takovéto počáteční chyby by neměly být problém dlouhodobě, a kupující se jich tedy nemusí vyloženě bát, jelikož by měly posléze být opraveny (toto platí jak pro Intel, tak pro AMD).

Zdroje: HotHardware, VideoCardz